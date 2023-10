Für Hertha geht es gegen Mainz nicht nur um das Achtelfinale

Am Mittwoch hat Hertha BSC im Zweitrunden-Match des DFB-Pokals den FSV Mainz 05 zu Gast. Für die Berliner ist die Partie nicht nur aus sportlichen Gründen von Bedeutung.

Pal Dardai ließ am Montag keinen Zweifel aufkommen. Wenn sich die Spieler, die am vergangenen Samstag beim 3:1-Heimsieg in der 2. Liga gegen den SC Paderborn in der Startelf standen, gut fühlen, dann, so der Trainer von Hertha BSC, "werden wir wenig rotieren. Das Spiel ist sehr wichtig, es wird die beste Elf auflaufen." Dardai wird, das betonte er im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz nachdrücklich, "keine Rücksicht" darauf nehmen, dass sein Team am kommenden Sonntag in der Liga wieder bei Hansa Rostock gefordert ist.

Denn am Mittwochabend (20.5 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Mainz spielt Hertha nicht nur um die Qualifikation für das Achtelfinale im Pokal. Auch wenn ein Weiterkommen in diesem Wettbewerb allein schon deshalb von Bedeutung ist, weil die Hertha-Profis noch nie seit der Einführung von Berlin als festem Endspiel-Ort das Finale erreichten und dies somit eine ungestillte Sehnsucht ist.

Von Bedeutung ist für den Bundesliga-Absteiger neben dem sportlichen Aspekt vor allem auch der pekuniäre, würde das Erreichen des Achtelfinales dem finanziell angeschlagenen Verein doch eine höchst willkommene Einnahme von 862.400 Euro aus dem TV-Topf (plus Zuschauereinnahmen) bescheren. "Jede Runde kann uns helfen", sagt auch Herthas Sportdirektor Benjamin Weber.

Gleich sechs Spieler fallen aus

Und weil die Partie finanziell wichtig ist und "sportlich einen Riesenwert hat" (Weber), wird Dardai bei der Auswahl seines Personals den Blick auch nur auf das Duell mit Mainz richten. So sollen etwa Kapitän Toni Leistner und Marc Oliver Kempf, die nach ihren Platzverweisen beide in der Liga gesperrt sind, gegen das Team von Trainer Bo Svensson die Innenverteidigung bilden. Verzichten muss der Hertha-Coach derweil auf Palko Dardai (Syndesmose-Verletzung), Jeremy Dudziak (Fußprellung), Linus Gechter (Trainingsrückstand), Agustin Rogel (Knie-OP), Ibrahim Maza (Meniskus-OP) und seit Samstag auch auf Bence Dardai, der sich gegen Paderborn eine Blessur am rechten Sprunggelenk zugezogen hat.

Doch auch ohne die verletzten Akteure sind sie bei Hertha zuversichtlich, dem Erstligisten ein schlagkräftiges Team entgegenstellen zu können. Dass die Mainzer in der Bundesliga derzeit Letzter sind und zuletzt alles andere als überzeugt haben, soll die Berliner laut Dardai nicht täuschen. Der Hertha-Coach schätzt die Rheinhessen als dynamische und robuste Mannschaft ein - aus der Bundesliga. "Sie haben alles, was dazu gehört", sagt er. Und deshalb steht für den 47-Jährigen auch fest: "Dieses Mal sind wir nicht Favorit." Was nicht heißen muss, dass Hertha nicht siegen und weiterkommen kann.