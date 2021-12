Für Grillitsch und Geiger wird es eng

Vor dem Derby in Freiburg muss Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß um den Einsatz wichtiger Spieler bangen.

Auch am Mittwoch konnten die beiden noch nicht wieder mit den Kollegen trainieren. Das wird also eng für Florian Grillitsch und Dennis Geiger bis zum Südgipfel am Samstag in Freiburg, wo sich der Tabellenvierte und sein direkter Verfolger gegenüberstehen. Grillitsch war kurzfristig bereits vor dem Spiel gegen Frankfurt ausgefallen, der Österreicher hat sich eine Erkältung eingefangen, Coronatests waren allerdings negativ. Dennoch scheint die Genesung nicht so zügig zu verlaufen wie notwendig, um es bis Samstag zu schaffen, zumindest in der Startelf dürfte der 26-Jährige deshalb wohl fehlen.

Auch für Geiger wird es knapp. Der Mittelfeldspieler, der nach einer starken Leistung gekrönt von einem Traumtor gegen Frankfurt wegen muskulärer Probleme vorzeitig ausgewechselt worden war, muss sich behutsam wieder an die volle Belastung herantasten. Ob das bis Samstag gelingt, ist derzeit offen. Bei Geiger werden alle Beteiligten aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit und der Verletzungshistorie äußerste Vorsicht walten lassen und im Zweifelsfall eher später als zu früh einsteigen.

Auch für Flügeldribbler Jacob Bruun Larsen kommt die Partie nach muskulären Problemen noch zu früh.

Dafür dürfte gegen Freiburg Pavel Kaderabek nach seiner Verletzung am Sprunggelenk und einer Zwangspause von fünf Spielen am Wochenende wieder bereit zu sein und in den Kader zurückkehren. Eher unwahrscheinlich, dass Hoeneß den Tschechen nach der Unterbrechung gleich wieder von Beginn an bringt. Nach einer weiteren Trainingswoche drängen nun auch Andrej Kramaric und Christoph Baumgartner zurück ins Team, da hat Hoeneß die Qual der Wahl.

Spielfähig ist auch Stefan Posch, der wohl mit bandagiertem Finger auflaufen wird. Der Österreicher hatte gegen Frankfurt einen schmerzhaften Schuss aus kurzer Distanz gegen die Hand abbekommen und unter großen Schmerzen weitergespielt.