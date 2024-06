Für "Gespräche freigestellt": Sieb fehlte beim Fürther Trainingsauftakt

Beim Trainingsauftakt der SpVgg Greuther Fürth war Shooting-Star Armindo Sieb, der in der vergangenen Saison mit 15 Scorerpunkten eine überzeugende Runde spielte, wie erwartet nicht dabei. Der 21-Jährige ist für "Gespräche freigestellt". Schon länger wird kolportiert, dass Bayern München die Rückholklausel in Höhe von 1,5 Mio. Euro aktiviert, zuletzt war eine folgende Leihe zum 1. FSV Mainz 05 im Gespräch. Die Verantwortlichen der SpVgg haben den gebürtigen Hallenser jedenfalls schon längst abgeschrieben, bereits am Ende der vergangenen Saison bestätigte Trainer Alexander Zorniger einen nahenden Abschied.