Für Gersbeck ist die Saison gelaufen

Seit Wochen plagt sich Karlsruhes Schlussmann Marius Gersbeck mit Handgelenksproblemen. Nun muss der 26-Jährige unters Messer.

Trotz der schon länger anhaltenden Probleme mit dem Handgelenk hat Torwart Marius Gersbeck im Abstiegskampf immer wieder auf die Zähne gebissen und sich zwischen die KSC-Pfosten gestellt.

Nun, nachdem der Klassenerhalt mit 39 Zählern so gut wie eingetütet ist, wird Trainer Christian Eichner im Tor umstellen müssen. Denn bereits am morgigen Donnerstag findet der operative Eingriff an Gersbecks linker Hand in Köln statt. "Wir müssen im Anschluss mit einer Ausfallzeit von zwei bis drei Monaten rechnen", so Mannschaftsarzt Dr. Marcus Schweizer. Demnach startet der Keeper mit Verspätung in die Saisonvorbereitung 2022/23.

Der Karlsruher SC ist am Samstagabend beim Hamburger SV zu Gast (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).