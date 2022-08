"Für Furore gesorgt": HSV verpflichtet Mikelbrencis

Der Hamburger SV hat in der Defensive personell nochmal nachgelegt: Vom FC Metz wurde der französische Junioren-Nationalspieler William Mikelbrencis (18) losgeeist.

"Er ist uns insbesondere in der letzten Saison aufgefallen, als er schon mit Einsätzen in der ersten französischen Liga für Furore gesorgt hat", heißt es von Seiten Jonas Boldts, HSV-Vorstand, zur jüngsten Neuverpflichtung. Wie die Rothosen am Mittwochvormittag bestätigten, hat sich der Zweitligist die Dienste von William Mikelbrencis gesichert.

Der Rechtsverteidiger kommt von seinem Ausbildungsverein FC Metz aus der zweiten französischen Liga und hat in Hamburg einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. "Er ist ein Spieler, der für modernen Fußball steht, der so spielt, wie wir uns das auf der Position vorstellen", so Boldt, der aber gleichzeitig erklärte, dass der 18-Jährige "sicherlich noch etwas Zeit brauchen" werde.

Der französische U-18-Nationalspieler, der letzte Saison auf neun Einsätze beim Absteiger aus der Ligue 1 kam, lobte vor allem das "gute Team" der Hanseaten. "Für mich persönlich und meine Entwicklung ist es ein sehr guter Schritt", wird Mikelbrencis zitiert. "Ich möchte mich jetzt schnellstmöglich integrieren und freue mich, meine Mitspieler kennenlernen zu dürfen."

Mikelbrencis, der künftig mit der Rückennummer 2 aufläuft, soll bereits am Mittwoch mit der Mannschaft trainieren - und könnte demnach für Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den KSC bereits eine Option sein.