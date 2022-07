Für fünf Millionen Euro: Gladbach holt Ex-Schalker Itakura

Planstelle geschlossen: Mit der Verpflichtung von Japans Nationalspieler Ko Itakura erhält Borussia-Coach Daniel Farke einen vielseitig einsetzbaren Defensivspieler, der vor allem die offene Planstelle im Mittelfeld besetzen soll.

Borussia Mönchengladbach hat den japanischen Nationalspieler Ko Itakura von Manchester City verpflichtet. Was sich bereits angedeutet hatte, ist nun perfekt: Die Gladbacher bestätigten den Wechsel und auch, dass Itakura einen Vertrag bis 2026 unterschrieb. Der 25 Jahre alte Defensivspieler kommt kicker-Informationen zufolge für eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro an den Niederrhein.

Die Flexibilität ist ein Vorteil

In der abgelaufenen Saison war Itakura an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Dort entwickelte er sich zum Publikumsliebling und hatte maßgeblichen Anteil an der Rückkehr in die Bundesliga. In 31 Zweitliga-Partien für die Königsblauen erzielte der 25-Jährige vier Tore (kicker-Note 3,05). In der Rangliste wurde der 1,86 Meter große Rechtsfüßer zuletzt zweimal als Herausragend eingestuft. Aus finanziellen Gründen konnten die Gelsenkirchener nach dem Aufstieg die vereinbarte Kaufoption in Höhe von fast sechs Millionen Euro nicht ziehen, sodass der Japaner vorerst zu Manchester City zurückkehrte.

Auf Schalke lief Itakura meist in der Innenverteidigung auf, bei den Fohlen ist er nun für das defensive Mittelfeld eingeplant. Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus hatte noch nach einem "klaren Sechser" gesucht, nun bekommt sein Trainer Daniel Farke einen vielseitig einsetzbaren Profi. Für die Nationalmannschaft Japans debütierte Itakura im September 2019, seitdem lief er zwölfmal für die "Samurai Blue" auf.