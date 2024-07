Für fast 50 Millionen Euro: FC Bayern verpflichtet Joao Palhinha

Nun hat es also doch geklappt: Joao Palhinha (29) wechselt von Premier-League-Klub Fulham zum FC Bayern München. Ein Transfer des Portugiesen hatte sich vergangenen Sommer noch in letzter Minute zerschlagen.

Thomas Tuchel wollte ihn unbedingt, aber erst dessen Nachfolger Vincent Kompany bekommt ihn. Die Bayern verstärken sich im Sommer mit Joao Palhinha, das ist nun offiziell. Die Ablöse beläuft sich auf knapp unter 50 Millionen Euro, der neue Vertrag des Portugiesen läuft bis zum 30. Juni 2028. Obwohl sie sich mit dem portugiesischen Sechser bereits im vergangenen Sommer hatten verstärken wollen.

Am allerletzten Tag des Transferfensters im Sommer 2023 war alles angerichtet für den Deal mit Fulham. Der in Lissabon geborene Mittelfeldspieler war nach München geflogen, hatte den Medizincheck bereits absolviert und wollte nur noch den Vertrag bei seinem neuen Arbeitgeber unterschreiben. Weil der Premier-League-Klub aber keinen Ersatz mehr verpflichten konnte, zerschlug sich der Transfer auf der Zielgeraden. Tuchel stand weiter ohne seine gewünschte "Holding Six" da.

"Joao Palhinha stand bereits im vergangenen Sommer beim FC Bayern hoch im Kurs - zurecht", erklärt Sportvorstand Max Eberl in einem ersten Statement: "Es war wichtig, dass der Kontakt nie abgerissen ist. Joao wollte unbedingt zum FC Bayern und solche Spieler brauchen wir. Er ist ein wichtiger Baustein für unsere Zukunft."

Im September hatte Joao Palhinha noch verlängert

Obwohl Fulham seinem Spieler den Wechselwunsch verwehrte, verlängerte dieser Mitte September überraschend bis 2028 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Zu den Cottagers kam Joao Palhinha im Sommer 2022 von Sporting, seitdem absolvierte er insgesamt 79 Pflichtspiele (acht Tore, ein Assist) für Fulham. In der Premier League kam der Rechtsfuß in zwei Jahren auf 68 von 76 möglichen Ligaspielen (sieben Treffer, eine Vorlage).

Er wird uns im Zentrum noch mehr Stabilität geben. Max Eberl

Bei der EM in Deutschland kam Portugals 31-maliger Nationalspieler (zwei Tore) in vier von fünf Partien zum Einsatz (kicker-Notenschnitt 3,0), doch auch Joao Palhinha konnte nicht das Viertelfinal-Aus gegen Frankreich (3:5 im Elfmeterschießen) verhindern.

"Gerade bei der EM hat er seine Stärken wieder auf großer Bühne unter Beweis gestellt und bringt insgesamt viel Erfahrung mit, weil er zuvor bereits eine EM und eine WM gespielt sowie rund 300 Pflichtspiele in der portugiesischen und englischen Liga absolviert hat", sagt Eberl, der überzeugt ist: "Er wird uns im Zentrum noch mehr Stabilität geben."

Freund: "Ein absoluter Leader-Typ"

Auch Christoph Freund ist angetan vom Sommerneuzugang. Denn Bayerns Sportdirektor weiß: "Er kann einer Mannschaft Struktur geben, spielt einen konstanten, sehr reifen Fußball. Zudem hat er einen super Charakter, er ist ein absoluter Leader-Typ."

Joao Palhinha selbst spricht von "einem der glücklichsten Tage in meinem Leben". Mit dem Wechsel nach München sei "ein Traum" für ihn in Erfüllung gegangen.

Was wird aus Kimmich und Goretzka?

Spannend zu beobachten sein dürfte, was der Joao-Palhinha-Transfer für die beiden deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka bedeutet. Kimmich ist vertraglich noch bis Sommer 2025 gebunden, Kumpel Goretzka sogar noch ein Jahr länger.