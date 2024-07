Für eine schlagkräftige Truppe: Gütersloh sucht noch mindestens vier Verstärkungen

Beim FC Gütersloh läuft die Saisonvorbereitung auf Hochtouren. Elf Spieler haben den Verein verlassen, acht sind gekommen. Für eine schlagkräftige Truppe wünscht sich Trainer Julian Hesse noch mindestens vier Neuverpflichtungen.

Die zweite Saison soll für einen Aufsteiger in einer neuen Liga angeblich immer die schwerste sein. Das ist nur eine von vielen Fußballphrasen, die gerne vor dem Start in eine neue Spielzeit beschworen wird. Beim FC Gütersloh, der in seiner Premieren-Saison in der Regionalliga West zwar "nur" auf Rang 13 landete, aber eigentlich nie ernsthaft in Abstiegsgefahr geraten war, gibt es vor der kommenden Spielzeit 2024/25 allerdings durchaus den einen oder anderen Grund für berechtigte Skepsis. Schließlich ist der Kader gut drei Wochen vor dem ersten Punktspiel längst noch nicht komplett.

"Wir haben uns von insgesamt elf Spielern getrennt, einen großen Kaderbruch vollzogen. Deshalb zählt für uns auch in der neuen Saison nur der Klassenverbleib", gibt der langjährige FCG-Trainer Julian Hesse (bereits seit März 2019 im Amt) im kicker-Gespräch zu Protokoll. Mit Jeffrey Obst (30/ATSV Erlangen), Markus Esko (24/Ziel unbekannt) und dem bislang vom Drittligisten SC Verl ausgeliehenen Mittelstürmer Edurard Probst (23) haben unter anderem drei Leistungsträger den Verein verlassen. Mit Routinier Tim Manstein (34/zum unterklassigen Nachbarn SV Avenwedde) ging auch der bisherige Kapitän.

Ein langer Wunschzettel

Der 35-jährige Trainer, der am Montag nach Frankfurt zum DFB-Campus reiste, um dort die Abschlussgespräche für seine bestandene Prüfung zur A-Lizenz zu führen, hat mit seinem neu formierten Team die Vorbereitung bereits aufgenommen. "Die Jungs haben ihre Hausaufgaben gemacht, sind schon recht fit zur ersten Einheit erschienen", lobt Hesse. "Dennoch müssen wir auf dem Transfermarkt noch etwas machen, um eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen."

Mit Offensivspieler Phil Beckhoff (24/bisher Wuppertaler SV), den Innenverteidigern Jannik Borgmann (26/Rot Weiss Ahlen) und Justus Henke (23/SC Paderborn 07), Torhüter Roman Schabbing (22/SC Preußen Münster), Angreifer Nico Tübing (21/SV Rödinghausen), Defensivspieler Erik Lanfer (20/ Rot Weiss Ahlen) sowie den beiden Perspektivspielern Luis Frieling (21/SpVgg Vreden) und Henri Bollmann (18/SCV Neuenbeken) stehen bislang acht Neue fest. Mindestens vier Neuzugänge sollen noch folgen, wobei Hesse einen weiteren Innenverteidiger, einen Achter, einen Flügelspieler für die rechte Außenbahn und noch einen Stürmer auf seinem Wunschzettel notiert hat.

Fünf Tage nach dem Trainingsauftakt legte der FC Gütersloh mit dem 2:0-Testspielerfolg gegen die neu gegründete U 21 des VfL Bochum, die in der Oberliga Westfalen an den Start gehen wird, bereits einen gelungenen Testspielstart hin. Die nötige Wettkampfhärte für den Liga-Start soll sich das Team in den weiteren Testspielen gegen die U 21 des SC Preußen Münster (6. Juli), gegen die SpVgg Erkenschwick (12. Juli) und im Rahmen der Saisoneröffnung am Samstag, 20. Juli gegen den Südwest-Regionalligisten KSV Hessen Kassel erarbeiten.