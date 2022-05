Für ein Jahr: Landry unterschreibt bei den Saints

Die New Orleans Saints haben spät noch einmal auf dem Free-Agency-Markt zugeschlagen und Wide Receiver Jarvis Landry verpflichtet. Für den 29-Jährigen ist die Unterschrift bei seinem dritten NFL-Team eine Rückkehr in die Heimat.

Mit der Verpflichtung von Jarvis Landry, der nach NFL-Insider-Informationen einen Einjahresvertrag über sechs Millionen Dollar unterschrieben haben soll, haben die New Orleans Saints ihren Wide-Receiver-Corps noch einmal verstärkt. Nachdem das Team aus Louisiana in der letzten Saison die wenigsten Receiving Yards der gesamten Liga generieren konnte, stößt die 29-jährige Neuverpflichtung auf eine rundum verbesserte Positionsgruppe bei den Saints. Neben Star-Passfänger Michael Thomas, der die ganze letzte Saison verletzungsbedingt verpasste, steht auch Chris Olave, der elfte Pick des diesjährigen NFL-Drafts, bereit, um die Offensive um Quarterback Jameis Winston zu verstärken.

Für Landry, der in diesem Jahr in seine neunte NFL-Saison startet, bedeutet die Unterschrift bei den Saints auch gleichzeitig eine Rückkehr in die Heimat. Der ehemalige Miami Dolphin und Cleveland Brown stammt gebürtig aus der Nähe von New Orleans und spielte am College gemeinsam mit seinem Wide-Receiver-Kumpel Odell Beckham Jr. für die Louisiana State University (LSU).

Auch auf seinem Instagram-Kanal zeigte sich Landry bereits höchst erfreut über seinen Wechsel und grüßte direkt die Fangemeinde der Saints: "Zuhause!!! Wir sehen uns Who Dat Nation." Die Saints starten Anfang September mit einer Partie gegen die Atlanta Falcons in die neue NFL-Saison, während es dann am Weihnachtstag zum ersten Duell mit Landrys alten Arbeitgeber, den Cleveland Browns, kommt.

dpa/cfr