Für die U 23: Der Club holt Krupa aus Ingolstadt

Jeroen Krupa schließt sich der U 23 des 1. FC Nürnberg an. Der 21-Jährige durchlief zunächst die Jugendteams des 1. FC Kaiserslautern, ehe er 2018 zum TuS Mosella Schweich wechselte. Zwei Jahre später ging es für den 1,83 Meter großen Mittelstürmer weiter in die U 19 des FC Ingolstadt, wo er auch in der Zweitvertretung zu seinen ersten Herreneinsätzen kam. In der vergangenen Saison gelangen ihm 15 Scorerpunkte (8 Tore und 7 Assists) in 16 Bayernliga-Spielen, außerdem sammelte er sechs Kurzeinsätze in Liga 3. "Jeroen konnte durch kontinuierlich tolle Leistungen in der Bayernliga auf sich aufmerksam machen. Durch seinen Spielstil gibt er uns im Angriff mehr Vielseitigkeit", glaubt NLZ-Leiter Michael Wiesinger.