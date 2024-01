Für die nächsten Bellinghams: Wie Werder die 38 Millionen nutzen will

Der Einstieg eines regionalen Bündnisses als strategischer Partner verschafft dem SV Werder Bremen neue wirtschaftliche Möglichkeiten: Die Hintergründe und Pläne am Osterdeich.

Von einem "wichtigen und historischen Schritt" für den SV Werder Bremen war eingangs die Rede, als der Aufsichtsratsvorsitzende und Präsident Hubertus Hess-Grunewald am Donnerstagnachmittag für rund eine Stunde auf dem Podium im Wohninvest Weserstadion Platz genommen hatte. Ganz ähnliche Worte fand der neben ihm sitzende Vorsitzende der Geschäftsführung, Klaus Filbry. Digital zugeschaltet aus Herzogenaurach war zudem adidas-Finanzvorstand Harm Ohlmeyer, ebenfalls Mitglied des Werder-Aufsichtsrats - und nun auch Sprecher der neu gegründeten achtköpfigen Gesellschaft, deretwegen diese Pressekonferenz überhaupt einberufen wurde.

Ein regionales Bündnis aus Unternehmern und Privatpersonen hat rund 18 Prozent der Anteile an der ausgegliederten SV Werder Bremen GmbH & Co KGaA übernommen, wodurch dem Bundesligisten eine Kapitalerhöhung in Höhe von 38 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wird. Wie sich die Summe individuell auf die Mitglieder des Zusammenschlusses aufteilt, "bleibt geheim", sagte Filbry. Worüber der Geschäftsführer Finanzen freilich Auskunft gab, war, wie die strategische Partnerschaft zustande kam - und inwieweit sie den Klub nach vorne bringen soll.

Strategischer Partner: Das außergewöhnliche Werder-Modell

Die Anforderungen an einen derartigen Minderheitsgesellschafter waren hoch, das hatte sich bereits bei der Mitgliederversammlung im vergangenen November abgezeichnet. "Das Präsidium hat es Messlatte genannt, ich nenne es Wünsch-dir-was-Liste", ließ Filbry ebenfalls durchblicken. Eineinhalb Jahre hatten die Gespräche mit dem Kreis der nun präsentierten Unternehmer angedauert, die bei ihrem Investment keinerlei Renditeinteresse verfolgen - und auch kein Mitspracherecht im operativen Geschäft beanspruchen. Was außergewöhnlich ist im Profifußball.

"Die Gruppe hat einen langfristigen Horizont, die Erwartung ist aber natürlich, dass die Anteile stetig wachsen", erläuterte Filbry. Ausschüttungen werde es nicht geben, "die Gelder bleiben bei Werder Bremen". Ohlmeyer sprach von der "Motivation, etwas zurückzugeben an den Verein, für den man eine Leidenschaft hat". Das Bündnis erhält in den nächsten Wochen in Person von Arnd Brüning und Jens Christophers indes zwei weitere Mandate für den Aufsichtsrat des Vereins.

Baumann als Initiator: Vom Geschäftsführer zum Investor

Dass Frank Baumann, der aktuell noch als Geschäftsführer Sport des Klubs fungiert und am Saisonende ausscheidet, für einen dieser beiden Sitze in dem Gremium in Betracht gekommen wäre, war so zwar von den Investoren gewünscht - aber von dem 48-Jährigen eben ausgeschlossen worden. Baumann, das betonte Filbry jedoch, sei eine "ganz wesentliche Person" für das nun zustande gekommene Konstrukt gewesen. "Ich habe vor circa anderthalb Jahren mit Frank und zwei weiteren der heutigen Partner zusammengesessen - und da ist diese Idee geboren".

Das Vertrauen in die erfolgreiche Arbeit und die Person Baumanns war dabei maßgeblich für die Investoren. Als der Bremer Ex-Profi nach seinem fixierten Ausscheiden als Geschäftsführer zudem seine Bereitschaft vorbrachte, sich ebenfalls an dem Bündnis zu beteiligen, habe das "auch noch mal etwas bei der Gruppe ausgelöst, weil sie gesehen hat, dass derjenige, der das Thema aufgebaut hat, auch daran glaubt".

Werder will um die Toptalente mitbieten

38 Millionen erhält der Klub nun in einer einmaligen Zahlung, die vertraglich geregelt ist und zeitnah fließen soll. Das Geld soll wiederum primär nicht zur Schuldentilgung des weiterhin mit Krediten belasteten Bundesligisten eingesetzt werden, sondern zur strategischen Weiterentwicklung - und somit zu Wachstum führen. Investitionen sind insbesondere vorgesehen für das Leistungszentrums und die Verpflichtung von jungen Spielern im Alter zwischen 16 und 22 Jahren.

Das wird trotz zusätzlicher Millionen nicht komplett ohne Fremdkapital funktionieren, doch dem Klub verschafft die Kapitalerhöhung generell einen neuen Handlungsspielraum - auch, um für die besten Talente mitbieten zu können. "Wenn man sieht, wann gewisse Spieler zu Borussia Dortmund gekommen sind, ob das Jude Bellingham war oder Jadon Sancho oder auch Gio Reyna, dann ist das natürlich auch etwas, was für uns relevant und interessant ist", erläuterte Filbry, der zudem an die Bremer Jungprofis der Vergangenheit wie Mesut Özil oder Per Mertesacker erinnerte.

Fritz: "Keine Luftschlösser" auf dem Transfermarkt

Dass Werder auch weiterhin ältere Spieler verpflichten wird, sei nicht auszuschließen, doch der Vorsitzende der Geschäftsführung betonte: "Wir werden sicherlich nicht viel Geld für Spieler investieren, die 27, 28 sind." Auswirkungen auf die aktuelle Transferperiode habe die strategische Partnerschaft übrigens noch gar keine. "Wir können jetzt nicht sagen, wir nehmen einfach fünf Millionen in die Hand und investieren die im Winter", verdeutlichte Leiter Profifußball Clemens Fritz: "Es geht darum, in junge Potenzialspieler zu investieren - und keine Luftschlösser zu bauen."