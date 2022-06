Für die kommenden Partien: Mintal übernimmt slowakisches Nationalteam

Nach der Entlassung von Nationalcoach Stefan Tarkovic betreut Marek Mintal zusammen mit Samuel Slovak die Nationalelf der Slowakei. Die Entscheidung gilt vorerst für die kommenden beiden Spiele in der Nations League.

Mintal war bislang als Trainerassistent beim slowakischen Verband tätig, wird für die Partien im Rahmen der Nations League gegen Aserbaidschan (10. Juni) und Kasachstan (13. Juni) zunächst die Leitung der Nationalmannschaft übernehmen. Zusammen mit seinem Kollegen Samuel Sovak, der mit ihm zusammen bereits beim 1. FC Nürnberg gespielt hat, folgt Mintal damit vorerst auf Stefan Tarkovic, der aufgrund von "wiederholt unzureichenden Ergebnissen und unbefriedigenden Leistungen" entlassen worden war.

Die Slowakei verpasste nicht nur die Qualifikation für die WM-Endrunde in Katar: In den vergangenen acht Partien konnten die Slowaken nur dreimal gewinnen, zuletzt kassierte das Team am Montag eine 0:1 Heimniederlage gegen Kasachstan, auf die die Entlassung Tarkovics folgte.

Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Mintal soll jetzt das Ruder herumreißen und den Negativtrend aufhalten. Wie es nach den Juni-Spieltagen der Nations League dann weitergeht, wurde nicht mitgeteilt.