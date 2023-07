Für die gleiche Summe: Cigerci verlässt Hertha und geht zurück in die Türkei

Die Mission Wiederaufstieg muss Hertha BSC ohne Tolga Cigerci (31) angehen. Der Mittelfeldspieler kehrt nach nur einem halben Jahr in der Hauptstadt in die Türkei zurück.

Es hatte sich bereits abgezeichnet, am Dienstag wurde es offiziell: Tolga Cigerci kehrt nach sechs Monaten in Berlin in die Türkei zurück. Dort spielt der Mittelfeldspieler künftig wieder für den Verein, den er erst im vergangenen Januar verlassen hatte. Ankaragücü zahlt 350.000 Euro - und damit exakt Herthas Summe aus dem Winter -, um den noch bis 30. Juni 2024 gebundenen Cigerci aus Berlin loszueisen.

"Bei Tolgas Transfer im Winter haben wir vereinbart, im Falle eines Abstiegs die Situation gemeinsam zu bewerten. Jetzt hat sich für Tolga die Möglichkeit ergeben, zu seinem vorherigen Verein zurückzukehren. Und wir haben für alle Seiten eine gute und faire Lösung gefunden", erklärte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber. Cigerci erklärte, der Abstieg sei "schmerzhaft" gewesen, "es tut mir nach wie vor leid für den Klub und die Fans. Trotzdem bin ich dankbar für die Zeit hier und werde den Weg von Hertha BSC weiter als Fan verfolgen."

Cigerci kam nach seinem Winterwechsel in der Rückrunde insgesamt elfmal zum Zug, wurde dabei einmal ein- und neunmal ausgewechselt (kicker-Notenschnitt 4,27). Beim 4:1-Heimsieg über Borussia Mönchengladbach bereitete er einen Treffer vor, zudem holte sich Cigerci zwei Gelbe Kartons ab.

Pendeln zwischen Berlin und Türkei

Zwischen 2013 und 2016 hatte Cigerci in seiner ersten Hertha-Zeit insgesamt 41 Pflichtspiele für die Berliner bestritten, ehe es ihn in die Türkei zog. Dort kickte er zwei Jahre für Galatasaray, zweieinhalb für Fenerbahce, eineinhalb für Basaksehir, um Ende August 2022 bei Ankaragücü aufzuschlagen. Bis zu seinem Wechsel in die deutsche Hauptstadt hatte er 16 SüperLig-Spiele (zwei Tore) für den Aufsteiger ins türkische Oberhaus bestritten. Ankaragücü beschloss die Saison mit 42 Punkten auf Rang elf.