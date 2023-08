Für die Geschichtsbücher: Rostocks Neuzugang Perea feiert "Traumdebüt"

Erst vor wenigen Tagen war Juan José Perea (23) Vater geworden, am Freitag folgte der Wechsel nach Rostock. Der historische Doppelpack tags darauf rundet eine unvergessliche Woche für den Kolumbianer ab.

Alles andere als selbstverliebt zeigte sich Juan José Perea im "Sky"-Interview nach dem Schlusspfiff im Ludwigsparkstadion. Der 23-jährige Kolumbianer hätte nach seinem Bilderbuch-Einstand jedoch allen Grund dazu gehabt - und steht nun in den Geschichtsbüchern der 2. Bundesliga.

"Traumdebüt" nach Präsentation am Vortag

Es lief die 68. Minute in Rostocks Auswärtsspiel bei der SV Elversberg, die nach der Pause durch den Treffer von Carlo Sickinger in Führung gegangen war. Um für mehr Offensivgefahr zu sorgen, entschied sich Hansa-Trainer Alois Schwartz neben der Einwechslung von Sarpreet Singh auch dafür, dem frisch verpflichteten Perea von der Bank zu bringen, dessen Leihe vom VfB Stuttgart erst am Vortag offiziell gemacht worden war.

Diese Entscheidung des Gäste-Coaches sollte sich schließlich als goldrichtig entpuppen - auch, wenn es lange Zeit nicht unbedingt danach aussah. Denn während die Elversberger in der dritten Minute der Nachspielzeit in Person von Jannik Rochelt sogar noch einen Strafstoß verschossen hatten und auch der anschließende Abstauber von Wahid Faghier aufgrund einer Abseitsstellung keinen Bestand hatte, ließ der erste Treffer des Kolumbianers bis zur zehnten Minuten der Nachspielzeit auf sich warten.

Perea geht in die Geschichtsbücher der 2. Liga ein

"Das ist für meine Frau und meinen Sohn. Er wurde vor drei Tagen geboren", erklärte Perea, der jüngst Vater geworden war, nach der Partie. Nachdem der Angreifer beim Ausgleichstreffer noch aus kurzer Distanz eingeschoben hatte, zeigte er mit seinem Abschluss von der Strafraumkante beim 2:1 all seine Qualitäten. "Das ist ein Traum für mich", fuhr der 23-Jährige fort und merkte an, dass sich die Mannschaft den Auswärtssieg aufgrund ihrer harten Arbeit verdient habe. "Heute Traumdebüt mit Rostock, drei Punkte, Gas gegeben, zwei Tore", so die abschließende treffende Spielanalyse des Matchwinners, der seinem Team damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel beschert hatte.

Auch mit Blick auf die Historie der 2. Bundesliga hat Pereas Doppelpack eine enorme Bedeutung. Rostocks Neuzugang ist erst der dritte Spieler in der Zweitliga-Geschichte, der zwei Tore ab der 90. Minute erzielen konnte. Zuvor hatten dieses Kunststück nur der damalige Paderborner Dennis Srbeny am 28.4.2023 beim 5:1 gegen Braunschweig (90. und 90./+4) und Reutlingens Ralf Becker am 20.9.2002 beim 3:2 gegen Waldhof Mannheim (90. und 90./+1) vollbracht. Da Juan José Perea sich mit seinen Treffern sogar noch mehr Zeit ließ (90./+10 und 90./+13), gilt der 1,80 Meter große Stürmer fortan als spätester Doppelpacker aller Zeiten in der 2. Liga.