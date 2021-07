Für die Flutopfer: FC Bayern und Schalke 04 organisieren Benefizspiel

Der FC Bayern bestreitet ein Benefizspiel beim FC Schalke 04. Wie beide Vereine am Freitag mitteilten, soll der Erlös den Flutopfern aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zugutekommen.

Die Münchner kündigten an, "erlösabhängig mindestens eine Million Euro" zu spenden und weitere 100.000 Euro den Unwettergeschädigten in Bayern zukommen zu lassen. Da schnelle Hilfe erforderlich sei, stelle der Klub die Spenden laut Mitteilung bereits in den kommenden Tagen zur Verfügung. Wann das Spiel in der Schalker Arena stattfinden soll, steht noch nicht fest.

Schalke versteigert Trikots aus dem Spiel gegen Hamburg

"In so einer schrecklichen Situation müssen wir als Gesellschaft zusammenhalten", sagte Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern. "Fußball lebt auch sehr von Solidarität und sozialer Verantwortung. Wir können nur ahnen, was die Menschen in den betroffenen Regionen durchgemacht haben und weiter durchmachen."

Die Schalker teilten am Freitag zudem mit, die Trikots des ersten Saisonspiels gegen den Hamburger SV zu versteigern und den Erlös an die "Aktion Deutschland Hilft" zu spenden. "Der FC Schalke 04 möchte seine Strahlkraft nutzen und die Flutopfer so gut es geht unterstützen", wird Peter Knäbel, der Schalker Vorstand Sport und Kommunikation, zitiert. "Deshalb hoffen wir, dass wir mit der Auktion gemeinsam eine hohe Spendensumme erzielen können, die dann über die 'Aktion Deutschland Hilft' schnell und unkompliziert bei den Menschen ankommt."