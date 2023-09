Für Deutschlands Futsaler ist die WM-Eliterunde doppelt wichtig

Seit April befindet sich der Futsal in Deutschland im Ausnahmezustand, der Grund: Die Nationalmannschaft hat Historisches erreicht, hat erstmals die Chance auf eine WM-Teilnahme. Dort geht es nun gegen Frankreich. Wie stehen die Chancen?

Aufgeregt? Nein, so klingt Dennis Bessel nicht, wenn er von der bislang größten Mission der DFB-Futsalmannschaft spricht. Vielmehr dringt bei dem Manager der deutschen Futsaler die Vorfreude durch. Vorfreude auf das morgige Spiel gegen Kroatien, im Futsal eine Top-Nation. Bessel ist zu sehr Realist, um eine Kampfansage in Richtung der Kroaten zu schicken, immerhin sind die deutschen Futsaler das am tiefsten gerankte Team in der gesamten Elite-Runde.

Und doch: Es hat sich etwas getan im deutschen Futsal, die Mannschaft erhält mehr Aufmerksamkeit, auch medial. Am Samstagabend, in Chemnitz, ist die Halle ausverkauft, knapp 1600 Zuschauer werden erwartet. Ein ungewohntes Gefühl für das Team, das aus Polizisten, Social-Media-Managern und Apothekern besteht, eine Mannschaft, die sich auf der Schwelle zum Profitum befindet.

Die Stimmung sei gut, sagt Bessel, seit Montag bereitet sich das Team auf die Eliterunde vor. Training, Regeneration, Taktik, Fitness, einmal gingen die Spieler gemeinsam zum Bogenschießen.

Es sei ein "sehr ungewohntes Gefühl", sich auf die Partien gegen Kroatien, Frankreich und die Slowakei darauf vorzubereiten, sagt Bessel, immerhin hat die Mannschaft schon jetzt Historisches erreicht.

Bessel wagt keine Prognose

Ob es auch für die WM reicht? Fraglich. Zwar kennen die Deutschen beispielsweise die Slowakei aus dem vergangenen Jahr, es gab zwei Remis. Ob diesmal ein Sieg drin ist? Auf eine Prognose lässt sich Bessel nicht ein. "Wir sind in einem Prozess", sagt der Manager, es gehe um "Intensität". Und um die WM-Teilnahme. Die wäre das nächste Highlight in der noch jungen Geschichte des DFB-Futsalteams. Klappt es damit nicht, wartet 2026 die EM. Dafür kann Deutschland schon jetzt Punkte sammeln, je mehr Punkte, desto höher wird das DFB-Team auch in der 2024 startenden EM-Quali gerankt.

Klar ist schon jetzt: Die Mannschaft ist einen Schritt weiter als im vergangenen Jahr, professioneller. Das zeigt sich auch im Umgang mit den Medien. Die sind aufmerksam geworden auf diese Mannschaft, DAZN zeigt alle Heimspiele der Eliterunde.