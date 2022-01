Für den Titelverteidiger wird's eng: Der Vierkampf um den MVP-Titel

Zum Jahreswechsel sind in der NBA die ersten Tendenzen im Kampf um den MVP-Titel erkennbar. An der Spitze ist es letztlich wahrscheinlich ein Vierkampf zwischen zwei Europäern und zwei US-Amerikanern, die bisher alle auf ihre persönliche Art und Weise überzeugen.

Zu Beginn der 75. NBA-Saison gab es an dieser Stelle bereits einen Ausblick, welche Kandidaten sich um den MVP-Titel streiten werden. Wirkliche Überraschungen blieben aus, doch auch ein alter Bekannter mischt mit hervorragenden Einzelleistungen derzeit die beste Basketball-Liga der Welt auf.

Titelverteidiger Nikola Jokic bestätigt die überragenden Leistungen aus dem Vorjahr und trägt die Denver Nuggets auf seinen Schultern. Nachdem sich Jamal Murray bereits in den vergangenen Play-offs einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, muss der "Joker" seit Ende November aber auch auf den anderen Partner an seiner Seite verzichten. Michael Porter Jr., der seinen Vertrag im Sommer langfristig verlängerte, unterzog sich einer Rücken-Operation und fällt vermutlich für den Rest der Saison aus. Die Effektivität des Jokers ließ etwas nach, doch das lässt sich mit dem einhergehenden Fokus auf Jokic erklären.

Alle Augen richten sich also auf den Serben, der weiterhin als "Big Man" das komplette Spielgeschehen der Nuggets lenkt und leitet. Von den fünf Spielen, die der "Joker" in der aktuellen Spielzeit verpasste, verlor Denver vier. Dank ihm steht die Franchise aktuell in Schlagdistanz zu den vordersten Plätzen.

Rein statistisch gesehen gehört der 26-Jährige zwar zu den engeren Favoriten, doch im Vergleich zu den Konkurrenten hat Jokics Team am Ende höchstwahrscheinlich die schlechteste Bilanz und von Seiten der Liga ließen sich andere Kandidaten deutlich besser vermarkten. Schließlich war Jokic auch der erste MVP, der in der Folgesaison bei keinem Christmas-Game auf dem Parkett stehen durfte. Ein Kandidat, den die Liga auch gleichzeitig bestens vermarkten könnte, wäre Stephen Curry. Der Point Guard fasziniert die Zuschauer und hat obendrauf zum jetzigen Zeitpunkt eine deutlich bessere Bilanz mit seinen Warriors aufzuweisen. Die Dubs belegen ohne Currys Co-Star Klay Thompson, der zeitnah zurückkehren soll, nämlich Rang eins im Westen.

Curry begeistert, Giannis dominiert

Der 33-Jährige, der sich 2015 und 2016 bereits den MVP-Titel schnappte, führt die Warriors ebenfalls an und brach zusätzlich den ewigen Dreierrekord, weshalb er nun auch offiziell der Dreierkönig der Liga ist. Jedoch ist der US-Amerikaner nicht so effektiv wie in den Spielzeiten zuvor und ließ in Sachen Zweier- und Dreierquote etwas nach - auch wenn es natürlich Meckern auf höchstem Niveau ist. Curry wirkte besonders vom Druck des greifbaren Dreierrekords gehemmt und warf oft auf den Korb, obwohl der Rhythmus nicht so wirklich da war. Doch auch wenn Curry in manchen Spielen die Effektivität etwas abhanden geht, führt er die Warriors weiter als Kopf an, begeistert die Fans und steht mit seiner Franchise auf einem Spitzenplatz in der Tabelle.

Für die anderen beiden Anwärter lohnt sich die Reise in den Osten des Landes, denn dort ziehen Giannis Antetokounmpo und Kevin Durant die Blicke auf sich. Der Grieche wusste bereits vergangene Saison als Finals-MVP zu überzeugen und genau das gelingt ihm auch in dieser Saison wieder. Die Vergleiche zum großen Shaquille O'Neal sind nicht unbegründet, denn der 27-Jährige dominiert ebenfalls beliebig unter dem Korb und kommt mit dem eingespielten Bucks-Team nach dem hinkenden Saisonstart immer besser in die Spur.

Durant und das "Problem" des Superstar-Trios

Die Bulls mischen derweil munter den Osten auf, während im Trikot der Nets besonders ein Spieler immer wieder zu überzeugen weiß. Kevin Durant sammelt im MVP-Rennen immer mehr Unterstützer im Vergleich zum Saisonbeginn, da selten Akteure so stark herausstechen, wenn sie zwei weitere Topspieler neben sich haben. Da sich Kyrie Irving aber nicht impfen ließ und Durant mit einem schwächelnden James Harden an seiner Seite in die Spielzeit startete, lag die Last doch hauptsächlich auf seinen Schultern.

Da Irving nun aufgrund der Corona-Problematik bei den Nets zurückkehren soll (ungeimpft geht das nur für die Auswärtsspiele in bestimmten Bundesstaaten) und auch Harden immer besser in die Spur findet, könnte das die MVP-Chancen des "Slim-Reapers" verkleinern. Der 33-Jährige führt die Scoring-Liste an, könnte sich aber im Kopf-an-Kopf-Rennen mit den anderen Kandidaten schwer tun. Denn bei Curry, Antetokounmpo und Jokic könnte man den Wert der individuellen Leistung für den Erfolg der Franchise nochmal ein kleines Stück höher einordnen.

Wie stehen die Chancen des "Kings"?

Wenn man in der NBA derzeit über individuelle Leistungen spricht, kommt man nicht an LeBron James vorbei. Der "King" scheint wieder komplett fit zu sein und verbuchte trotz seiner Verletzung kurz nach dem Saisonstart die meisten 30-Punkte-Spiele in der aktuellen Spielzeit. Zusätzlich ist der Lakers-Forward der erste Ü35-Spieler, der in fünf aufeinanderfolgenden Partien 30 Punkte oder mehr erzielen konnte.

Doch LeBron steht ein ganz großes Hindernis im Weg und das ist die schwache Saisonbilanz der Lakers, die den Spitzenplätzen derzeit etwas hinter hinken und Gefahr laufen, ins Play-in-Tournament zu müssen. Nur falls die Lakers wieder oben mitmischen und James an die überragenden Leistungen anknüpfen kann, dürfte der 37-Jährige ein Wörtchen im MVP-Rennen mitreden.

Letztlich spricht für Titelverteidiger Jokic, dass er, falls Thompson bald wieder an Currys Seite spielen wird, völlig allein sein Team anführt - doch die Bilanz der Nuggets könnte ihm am Ende zum Verhängnis werden. Denn die anderen Anwärter sind mit ihren Teams alle Titelfavoriten und sollten die Saison im Normalfall auf einem Top-Seed beenden. Zwischen Curry, Antetokounmpo und Durant würden nur Nuancen im restlichen Saisonverlauf darüber entscheiden, wer sich in der Jubiläumssaison den MVP-Titel sichern wird.