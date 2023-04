Für den Rasen: Der FC Bayern holt Spitzenkraft aus Wolfsburg

Die alte Saison ist noch nicht vorbei, die Klubs arbeiten allerdings schon intensiv an der neuen Spielzeit. Der FC Bayern München hat nach kicker-Informationen seinen ersten "Transfer" unter Dach und Fach gebracht - Greenkeeper Peter Sauer kommt vom VfL Wolfsburg.

In Wolfsburg wird er viele traurige Menschen zurücklassen - und einen perfekten Rasen. Peter Sauer, seit 2015 hauptverantwortlicher Greenkeeper beim VfL, wird den Klub nach kicker-Informationen verlassen und sich schon ab dem 1. Mai um die Grünflächen beim FC Bayern München kümmern. Damit verlieren die Niedersachsen einen wichtigen und geschätzten Mitarbeiter, der dafür gesorgt hat, dass der Klub in den vergangenen Jahren mehrfach den DFL-Titel "Pitch of the year" gewann.

Für Sauer (50), in Heidelberg geboren und unter anderem in den USA gelernt, wird damit auch ein Traum in Erfüllung gehen. In Wolfsburg war es stets ein offenes Geheimnis, dass sein Herz auch für den FC Bayern schlägt. Und für den perfekten Rasen. Der bei ihm und seinem Team seit acht Jahren, als er von der TSG Hoffenheim kam, in perfekten Händen lag.

Initiator des Peace-Zeichens im Mittelkreis

Auch darüber hinaus hat Sauer Spuren hinterlassen. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im vergangenen Jahr war er es, der erstmals aus dem Mittelkreis ein Peace-Zeichen machte und zahlreiche Nachahmer auf der ganzen Welt fand.

"Die Idee kam abends auf dem Sofa", berichtete Sauer im kicker. "Ich hatte die Information bekommen, dass wir das Friedenssymbol auf den Eckfahnen haben wollten. Als ich das meiner Frau erzählte, fragte sie: Warum machen wir es nicht auch in den Mittelkreis? Das hielt ich für eine klasse Idee, habe sie unserem Geschäftsführer Jörg Schmadtke vorgetragen, der dies sofort unterstützt hat und tätig geworden ist." Künftig packt Sauer beim FC Bayern an, was in Wolfsburg mit einem lachenden und einem weinenden Auge begleitet wird - schließlich verliert der VfL einen der Besten seines Fachs.