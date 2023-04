Für den Mut gebührt Düsseldorf Respekt

Sponsoren präsentieren ein Spiel, oder weniger fein ausgedrückt: "kaufen" einen Spieltag. Das hat es schon gegeben, im Fußball wie in anderen Mannschaftssportarten, ebenso Aktionen mit freiem Eintritt für Zuschauer. Doch noch nie in so großem Stil, wie es Fortuna Düsseldorf jetzt plant.

In Düsseldorf soll es freien Eintritt im großen Stil geben.