Für den Mainzer Bell wird es "ein besonderer Tag"

Stefan Bell wird am Samstag alleiniger Bundesligarekordspieler von Mainz 05. Für Trainer Bo Svensson nimmt der 31-Jährige in der FSV-Geschichte "eine zentrale Rolle" ein.

Am morgigen Samstag wird Bell bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aller Voraussicht nach sein 256. Bundesligaspiel für Mainz 05 bestreiten. Damit löst er Nikolce Noveski, mit dem er am vergangenen Sonntag bereits gleichzog, als alleinigen Rekordspieler ab. "Wir sind ein Verein, der keine 60 Bundesligasaisons absolviert hat", sagt Svensson. Seit dem erstmaligen Aufstieg 2004 kann Mainz 05 auf 17 Bundesligajahre zurückblicken, seit 2009 ist der FSV inzwischen ohne Unterbrechung dabei.

256 Bundesligaspiele sind aus Sicht von Svensson "sehr besonders, auf so eine Zahl zu kommen, ist bemerkenswert". In den Top Ten von Mainz 05 befinden sich noch drei weitere aktive Spieler. Karim Onisiwo (183 BL-Spiele, Platz 3), Robin Zentner (136/8.) und Alexander Hack (133/10.) weisen allerdings einen deutlichen Rückstand auf. Zentners Vertrag läuft bis 2025, der von Onisiwo wurde kürzlich bis 2026 verlängert. Es bleibt abzuwarten, ob Mainz 05 mit Bell und Hack ohne einen Abschluss in ein letztes Vertragsjahr gehen wird, von Vertragsgesprächen ist nichts bekannt.

Bell gehörte schon zur U-19-Meisterelf unter Tuchel

Dabei avancierte Bell, der schon 2009 zur Mannschaft gehörte, die unter Thomas Tuchel Deutscher U-19-Meister wurde, bei Svensson zum absoluten Leistungsträger. "In dieser Zeit ist 'Bello' einer der Schlüsselspieler, warum wir in der Liga geblieben sind und zwei gute, stabile Saisons gespielt haben. Das wäre ohne ihn nicht möglich. Er spielt nicht nur wegen der Anzahl an Bundesligaspielen in der Geschichte von Mainz 05 eine zentrale Rolle", so Svensson.

In Dortmund wartet Schwerstarbeit auf den Abwehrchef. Der FSV kassierte in der aktuellen vier Spiele umfassenden Niederlagenserie 13 Gegentore. Immerhin steht wieder der beim 1:4 gegen den VfB Stuttgart gelbgesperrte Andreas Hanche-Olsen zur Verfügung. Er könnte der Mainzer Defensive die nötige Stabilität verleihen, damit die 05er das Zünglein an der Waage im Meisterschaftskampf spielen.