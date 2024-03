Für den "Hauch einer Chance": Pfeddersheim trennt sich vorzeitig von Cuc

Die TSG Pfeddersheim hat in diesem Kalenderjahr ausnahmslos Niederlagen kassiert. Um das Ruder in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar doch noch einmal herumzureißen, wurde die für Sommer geplante Trennung von Trainer Mario Cuc vorgezogen.

Dreimal 1:2 und einmal 0:4 - die TSG Pfeddersheim taumelt schnurstracks auf die Verbandsliga zu, erst recht, weil diese Saison der Abstieg aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar so unerbittlich wie wohl noch nie geregelt ist. Einfach so aufgeben will der Wormser Stadtteilklub aber nicht und hat nun das gemacht, was man in solchen Situation meint, tun zu müssen: Einen Trainerwechsel vornehmen. Mario Cuc, der sich eigentlich erst im Sommer verabschieden wollte, muss sofort gehen. "Wenn wir noch einen Hauch einer Chance zum Klassenerhalt sehen, müssen wir einen Impuls setzen. Daher diese Entscheidung, welche keinem der TSG-Verantwortlichen leichtgefallen ist", schreibt der Verein in einer Meldung.

Gleichzeitig betont die TSG, "dass wir keinesfalls im Streit auseinander gehen, Mario ist im Uwe-Becker-Stadion jeder Zeit willkommen", denn "Mario hat eine super Vorbereitung mit der Mannschaft absolviert, sich auf jedes Spiel akribisch vorbereitet. Daher möchten wir uns auch bei Mario bedanken, für seine Arbeit mit der Mannschaft, für seine Ideen und seine eingebrachte Energie".

Neue Energie erhofft sich Pfeddersheim von Björn Miehe, der eigentlich für die zweite Mannschaft verantwortlich ist, aber zumindest am Dienstag im Nachholspiel gegen den FV 1920 Dudenhofen an der Seitenlinie stehen wird. Wie es danach weitergeht, ist offen. Klar ist, dass ab Sommer Nauwid Amiri übernehmen wird.