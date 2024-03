Für den FC Bayern geht es um sehr viel

Für die Fußballer des FC Bayern steht am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das vielleicht wichtigste Spiel des Jahres an. Gegen die italienische Mannschaft Lazio Rom geht es ums Weiterkommen und damit gegen das jähe Ausscheiden im europäischen Pokalwettbewerb Champions League.

Ohne einen Sieg im Rückspiel am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) würde das Team des FC Bayern München ausscheiden. Selbst wenn die Münchner mit einem Tor Vorsprung gewinnen, kommen sie erst einmal nur in die Verlängerung. Sie müssen also mit zwei Toren Unterschied gewinnen oder bei nur einem Tor Vorsprung das Elfmeterschießen für sich entscheiden.

Denn: Das Hinspiel in Rom, auch als "Ewige Stadt" bekannt, hat der deutsche Rekordmeister knapp mit 0:1 verloren. Das Tor des Tages damals ist von Lazio-Stürmer Ciro Immobile erzielt worden, der einen Elfmeter sicher gegen Manuel Neuer verwandelt hat.

Tuchel braucht einen Sieg

Auf den Münchnern, die am Saisonende Thomas Tuchel verlieren und einen neuen Trainer finden müssen, lastet eine Menge Druck. Denn in der Bundesliga läuft es zu Hause in Deutschland gerade nicht so gut. Dort liegen sie nach elf Meisterschaften in Folge aktuell zehn Punkte hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen. Und es sind nur noch zehn Spieltag offen, also maximal 30 Punkte zu holen.

Daher wäre das Weiterkommen nicht nur für die Stimmung in der Mannschaft und bei den Fans des FC Bayern entscheidend. Auch der sicher im Sommer gehende Coach Tuchel braucht den Sieg. Sonst könnte der frühere Mainzer möglicherweise schon jetzt den Job verlieren.

Leipzig und Dortmund haben auch noch Chancen

Nicht nur München ist übrigens noch in der Champions League, die auch Königsklasse genannt wird, vertreten. Noch zwei weitere deutsche Vereine aus der Bundesliga haben noch Chancen auf das Viertelfinalticket. So spielt RB Leipzig nach dem knappen 0:1 im Hinspiel gegen Real Madrid nun auswärts in Spanien beim Rekordsieger der Königsklasse. Also bei Real Madrid, die auch Königliche genannt werden. Und dann wäre da noch Borussia Dortmund, das im Hinspiel bei der PSV Eindhoven 1:1 gespielt hat - und nun daheim antreten darf.