Für Club-Stürmer Wintzheimer ist die Hinrunde gelaufen

Schlechte Nachrichten am Feiertag: Der 1. FC Nürnberg kann vorerst nicht auf Angreifer Manuel Wintzheimer bauen. Der 23-Jährige zog sich eine Innenbandzerrung zu.

Wie der Club am Dienstag bestätigte, verletzte sich Wintzheimer im Spielersatztraining am Sonntag am Knie. Die Franken gehen davon aus, dass der Offensivspieler in den anstehenden drei Ligapartien gegen Magdeburg (6. November), in Rostock (9. November) und gegen Paderborn (13. November) nicht auflaufen kann. Mitte November beginnt dann die knapp elf Wochen lange Pause wegen der Weltmeisterschaft in Katar.

Wintzheimer fehlte zuletzt beim 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern im Kader und nahm deswegen am Sonntagmorgen an der Einheit teil. In der laufenden Saison stand er einmal in der Startelf, zehnmal wurde der 1,80 Meter große Neuzugang eingewechselt und erzielte einen Ligatreffer.