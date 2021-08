Für Burkardt waren die 120 Pokal-Minuten mit Mainz einfach "Wahnsinn"

Zwölf Torschüsse von Jonathan Burkardt notierten die Statistiker beim DFB-Pokal-Sieg von Mainz 05 bei der SV Elversberg. Mit seinen Toren zum 2:2 rettet er sein Team ins Elfmeterschießen, wo Mainz mit 8:7 siegt.

Wellental der Gefühle in Elversberg: Jonathan Burkardt. imago images/Werner Schmitt

"Wahnsinn", das war eines der ersten Worte, die Burkardt nach 120 nervenaufreibenden Minuten in die Mikrofone sagte. "Obwohl wir die Spielkontrolle hatten, sind wir durch Konter oder Abstimmungsprobleme immer in Rückstand geraten, dann sind wir zweimal fast 'last minute' zurückgekommen. Aus dem unfassbaren Elfmeterschießen mit ganz vielen getroffenen Elfmetern sind wir als glücklicher Sieger rausgegangen", fasste er das Geschehen zusammen.

Vor dem 0:1 hatte Burkardt Pfosten und Latte getroffen, danach musste Mainz dem Rückstand hinterherlaufen. In der 89. Minute gelang dem 21-Jährigen das 1:1. Nach dem 1:2 in der 110. Minute glich Burkardt sechs Minuten später erneut aus. "Trotz seiner vergebenen Torchancen ist er drangeblieben, hat uns zweimal gerettet und den Elfmeter reingemacht. Er hatte sehr viele Torschüsse, Johnny weiß, dass er daran weiterarbeiten muss. Der Junge hat Qualität und gewinnt auch an Mentalität. Ich fand die Leistung gut, er hätte aber früher ein Tor machen können", sagte Trainer Bo Svensson.

"Man of the Match" trotz vergebener Chancen

Nach dem Spiel wurde Burkardt als "Man of the match" ausgezeichnet. "Wäre ich bei den ganzen versemmelten Chancen ohne Tor rausgegangen, wäre ich es sicher nicht geworden … Es war eine Mentalitätsleistung, weil wir drangeblieben sind und nicht die Köpfe hängen ließen", stellte der Blondschopf fest. "Wir haben sehr geduldig versucht, den Ausgleich zu erzielen", so Svensson, obwohl "es ein paarmal danach aussah, als sollte es nicht unser Tag werden". Dass er es dennoch wurde, war vor allem Burkardt zu verdanken.