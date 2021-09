Für bis zu 207 Millionen Dollar: Porter Jr. unterschreibt Fünfjahresvertrag in Denver

Die Denver Nuggets haben sich mit Michael Porter Jr. auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Das neue Arbeitspapier gilt ab dem kommenden Sommer über fünf weitere Jahre. Der Forward kann in dieser Zeit bis zu 207 Millionen Dollar verdienen.

In der kommenden Saison 21/22 wird Porter Jr. noch zu den Konditionen seines Rookie-Vertrags spielen und 5,3 Millionen Dollar verdienen. Der neue Kontrakt tritt ab Sommer 2022 in Kraft. Wenn Porter Jr. in der Spielzeit, die in ca. drei Wochen startet, in einem der drei All-NBA-Teams steht, erhöht sich das Salär seines Fünfjahresvertrags auf 207 Millionen Dollar. Falls nicht, bezieht er nach der nächsten Sommerpause sein Grundgehalt von insgesamt 172 Millionen Dollar. In der Offseason ist er bereits der vierte Spieler, der die Rookie-Max-Extension unterschreibt und reiht sich damit neben Luka Doncic, Trae Young und Shai Gilgeous-Alexander ein.

Die Nuggets sparen sich durch die Verlängerung eine mögliche Unruhe im nächsten Sommer. Porter Jr. wäre als "Restricted Free Agent" auf den Markt gekommen und hätte Angebote anderer Franchises erhalten dürfen. Mit MVP Nikola Jokic, Jamal Murray und Porter Jr. hat Denver jetzt alle drei Zielspieler langfristig gebunden und blickt in eine aussichtsreiche Zukunft.

Der 2,08 Meter große US-Amerikaner nahm in der vergangenen Saison speziell nach Murrays Verletzung eine größere Rolle ein und konnte auf sich aufmerksam machen. In der Abwesenheit des Point Guards, der sich im März diesen Jahres das Kreuzband riss, lagen die Hoffnungen auf ihm und dem letztjährigen MVP Jokic. Bis zu Murrays Rückkehr wird der Forward weiter im Fokus neben dem "Joker" stehen.