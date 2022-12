Für Bellingham macht Klopp eine Ausnahme

Der FC Liverpool gehört zum Kreis der Klubs, zu denen es Jude Bellingham im Sommer ziehen könnte. An Jürgen Klopps Interesse scheint es keine Zweifel zu geben.

Es ist zu erwarten, dass Jude Bellingham Borussia Dortmund im Sommer verlässt, und es ist zu erwarten, dass der FC Liverpool mit am Pokertisch sitzen wird. Obwohl sie in diesem Jahr um die Champions-League-Qualifikation bangen müssen, gelten die Reds weiterhin als potenzieller neuer Arbeitgeber des 19-jährigen englischen Nationalspielers - dem Jürgen Klopps Bewunderung gewiss ist.

Der LFC-Cheftrainer lässt sich normalerweise nichts über Spieler anderer Klubs entlocken. Dass er vor dem "Boxing Day"-Auswärtsspiel bei Aston Villa (heute, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) für Bellingham eine Ausnahme machte, darf getrost als Signal gewertet werden: an den BVB-Profi, aber auch an die wohl noch zahlungskräftigere Konkurrenz im Sommer.

Die Sachen, die er kann, sind schwer zu lernen, und die Sachen, die er noch verbessern kann, sind leicht zu lernen. Jürgen Klopp über Jude Bellingham

"Jeder kann sehen, dass er einfach außergewöhnlich ist", sagte Klopp. "Wenn man jemanden, der keine Ahnung von Fußball hat, fragt: 'Wie alt schätzt du Jude Bellingham?', glaube ich nicht, dass irgendwer auch nur in die Nähe seines Alters käme. 28 oder 29, würden sie sagen, weil er so erwachsen spielt."

Auf die Frage, ob Bellingham nach seinen starken Leistungen bei der WM 2022 womöglich finanziell schon außerhalb von Liverpools Budget sei, antwortete Klopp: "Ich mag nicht über Geld reden, wenn es um einen Spieler wie ihn geht." Aber Bellingham habe in der Tat ein "herausragendes" Turnier in Katar gespielt, "absolut herausragend".

"Die Sachen, die er kann, sind schwer zu lernen, und die Sachen, die er noch verbessern kann, sind leicht zu lernen", schwärmte Klopp. "Das denke ich schon seit zwei oder drei Jahren, seit er in Dortmund seinen Durchbruch hatte. Das weiß inzwischen jeder, aber ich habe keine Ahnung, was das für die finanzielle Seite bedeutet. Ich bin der Meinung: Wenn wir ihm einen Gefallen tun wollen, dann sollten wir nicht zu viel über Geld reden."

Klopp schreibt die Champions League noch längst nicht ab

Dass das mögliche Verpassen der Champions League Liverpool auf dem Transfermarkt benachteiligen könnte, glaubt Klopp unabhängig von Bellingham nicht. "Wenn ein Spieler sagt: 'Ihr seid nächstes Jahr nicht in der Champions League, ich würde aber lieber zu einem Klub gehen, der in der Champions League spielt', dann bin ich mir nicht sicher, ob ich diesen Spieler überhaupt noch wollen würde."

In den nächsten Jahren werde Liverpool, derzeit nur Sechster, "zu 100 Prozent" stets Anwärter auf die Königsklasse sein. Und auch in dieser Saison sieht Klopp noch Chancen. "Uns stehen immer noch zwei Wege offen", sagte er mit Blick auf die ersten vier Plätze in der Liga und den möglichen Champions-League-Titel, der ebenfalls mit einem Ticket belohnt wird. "Solange das der Fall ist, sehe ich uns als ordentlichen Mitbewerber."