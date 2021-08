"Für beide Seiten die beste Lösung": Proschwitz verlässt Braunschweig

Einen Tag vor dem DFB-Pokalspiel gegen den HSV gab Eintracht Braunschweig bekannt: Nick Proschwitz hat seinen Vertrag bei den Niedersachsen aufgelöst und verlässt die Eintracht nach zwei turbulenten Jahren vorzeitig.

Der 34-Jährige ist in seiner Karriere schon weit herumgekommen, stand in der Schweiz, Belgien, England, den Niederlanden und Deutschland bei vielen Vereinen unter Vertrag. 2019 war der Angreifer aus Meppen nach Braunschweig gewechselt und hatte mit der Eintracht im ersten Jahr den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert.

In der vergangenen Saison konnte auch Proschwitz mit sieben Treffern und drei Assists (kicker-Notenschnitt 3,89) den Abstieg jedoch nicht verhindern. Unter dem neuen Trainer Michael Schiele erlebte Braunschweig keinen guten Start in die neue Spielzeit, Proschwitz stand sowohl beim 0:0 gegen Kaiserslautern als auch beim 0:4 gegen Viktoria Berlin in der Startelf - dennoch verlässt der Stammspieler die Eintracht nun.

"Bin zu der Entscheidung gelangt, mich anders zu orientieren" - Vertrag lief noch bis 2022

"In den vergangenen Tagen und Wochen sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass eine Veränderung für beide Seiten die beste Lösung ist", wird Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei den Niedersachsen, auf der Website des Drittligisten zitiert.

"Ich habe mir in den vergangenen Wochen viele Gedanken um meine Zukunft gemacht. Nach den Gesprächen mit Trainer Michael Schiele sowie Peter Vollmann, in denen wir uns auch über meine zukünftige Rolle im Team ausgetauscht haben, bin ich zu der Entscheidung gelangt, mich anders zu orientieren", äußerte sich Proschwitz. Sein Vertrag war ursprünglich noch bis 2022 gelaufen. Wohin es den Stürmer nun ziehen wird, ist noch nicht bekannt.