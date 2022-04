"Für beide Seiten die beste Lösung": Kerschbaumers Vertrag wird nicht verlängert

Der 1. FC Heidenheim und Konstantin Kerschbaumer gehen getrennte Wege. Der im Sommer auslaufenden Vertrag des Mittelfeldspielers wird nicht verlängert.

Zuletzt ist es auf der Ostalb um Konstantin Kerschbaumer immer ruhiger geworden: Der Österreicher kam in Heidenheim kaum noch zum Zug, lediglich vier Einwechslungen stehen beim Mittelfeldspieler diese Saison zu Buche. Wohlgemerkt kam er dabei nie vor der 60. Minute ins Spiel.

Ein "gemeinsamer Entschluss" nach einer "schönen Zeit"

Wenig verwunderlich ist die Zeit des 29-Jährigen beim FCH im Sommer daher vorbei. "Wir sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es für beide Seiten die beste Lösung ist, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. 'Kerschi' ist in dieser Saison einfach nicht mehr auf die Einsatzzeiten gekommen, die seinem persönlichen Anspruch entsprechen", wird Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des 1. FC Heidenheim, auf der Website des Zweitligisten zitiert. Der Akteur selbst blickte bereits auf "eine schöne und erfolgreiche Zeit im FCH-Trikot" zurück.

Gegenseitiger Dank für die vergangenen knapp drei Jahre war gegeben. "Auch wenn es zuletzt mit nur wenigen Einsatzminuten natürlich für mich persönlich nicht einfach war", so Kerschbaumer, der im September 2019 vom FC Ingolstadt an die Brenz gewechselt war und in insgesamt 47 Pflichtspielen für Heidenheim sieben Scorerpunkte sammelte (vier Tore).

Allen voran "sein Siegtreffer in der Nachspielzeit unseres Heimspiels gegen den HSV in der Saison 2019/20 wird als ganz besonderes emotionales Highlight seinen Platz in der FCH-Geschichte haben", meint der Vorstandsvorsitzende Sanwald. Schließlich wurde damals so der Grundstein für die Aufstiegs-Relegation gegen Bremen gelegt. Für den Sprung in die Bundesliga reichte es aber nicht.