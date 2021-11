Für Behrendt ist "zu null wie ein Tor schießen"

Acht Spiele ohne Gegentor - der Aufwind der Braunschweiger Eintracht liegt auch in der stabilen Defensive begründet. Routinier Brian Behrendt kennt die Gründe.

Die Braunschweiger Eintracht hat sich nach dem Abstieg aus der 2. Liga gut gefangen und dockt durch einen guten Lauf im Drittliga-Tableau mittlerweile oben an. Vor dem Topspiel am Samstag bei Primus Magdeburg weist der BTSV schon acht weiße Westen auf - ein triftiger Grund für den Vormarsch der Niedersachsen.

16 Gegentore dennoch zu viel

"Für uns Verteidiger ist das, wie selbst ein Tor zu schießen", beschreibt Abwehrmann Behrendt (30) im kicker-Interview (Donnerstag-Ausgabe) seine Motivation - und zugleich seinen Ehrgeiz. Denn die bislang 16 Gegentreffer sind ihm eindeutig zu viel.

Zweiter wichtiger Punkt für den BTSV-Aufschwung: das Teamgefüge unter Trainer Michael Schiele. "Wenn man sieht, was wir für eine Einheit geworden sind, habe ich mich schon richtig entschieden", erklärt Behrendt die Beweggründe, Braunschweig nach Saisonende nicht verlassen zu haben: "Es macht Spaß, hier Fußball zu spielen - und das ist neben den Zielen, die wir haben, manchmal wichtiger als die Liga."

"Ein, zwei, drei Plätze hoch"

Der eingeschworene Eintracht-Haufen könne in dieser Spielzeit durchaus Besonderes erreichen, so Behrendt. Bis Weihnachten geht es noch gegen drei Teams aus den Top 5, beginnend mit dem FCM am Samstag. "Wir wollen zeigen, dass wir da oben hingehören. Da ist das Spiel gegen Magdeburg gleich eine gute Prüfung", fügt er hinzu. Ziel sei es schließlich, "noch ein, zwei, drei Plätze weiter hoch" zu kommen. Aktuell ist Braunschweig Vierter, der Wiederaufstieg somit das eindeutig erklärte Ziel - zumindest für Abwehrmann Behrendt.