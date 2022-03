Für Baumgarts Minimalisten beginnt bei Union die Kür

Auf Steffen Baumgart wartet ein besonderes Spiel, der Ex-Unioner kehrt an die Alte Försterei zurück. Dabei will der FC-Coach eine schwache Bilanz aufmöbeln.

Nicht nur wegen der besonderen Beziehung von Baumgart zu Union Berlin ist dieser Klub aus Köpenick ein spezieller Gegner für den 1. FC Köln. Fünf Spiele, kein Sieg bei vier Pleiten - das ist die Bilanz der "Geißböcke" gegen die "Eisernen" in der gemeinsamen Bundesliga-Zeit, die zudem ihre letzten drei Freitagabendspiele alle gewannen, während der FC seine jüngsten drei Spiele unter Flutlicht am Freitag verlor.

Kölner Minimalisten: Mit sechs Toren zu elf Punkten

Nun ist Baumgart kein Trainer, der etwas auf Statistiken gibt. Er bewegt sich im Hier und Jetzt und da imponiert sein Team durchaus. Noch nie holte der FC seit Einführung der Drei-Punkte-Regel so früh 40 Zähler. Und bemerkenswert ist auch der Minimalismus, mit dem die Kölner erfolgreich auftreten. Zwar kann niemand der Mannschaft ernsthaft vorwerfen, übertrieben defensiv zu agieren - doch tatsächlich erzielten Modeste und Co. in den vergangenen sieben Spielen nur sechs Treffer. Mit dieser mageren Ausbeute allerdings holte man elf Zähler mit drei Siegen und zwei Remis und verlor nur zweimal.

Auch auswärts weisen die Kölner eine bemerkenswerte Bilanz auf: in den vergangenen acht Spielen setzte es nur eine Pleite (1:3 in Leipzig), dem stehen drei Siege und vier Unentschieden in der Fremde gegenüber.

Teil eins der Kölner Kür

Dies spricht für eine Mannschaft, die stabil ist in ihrem Gesamt-Auftritt, "allerdings", wie der Trainer betonte, "jedes Spiel gewinnen, aber auch jedes Spiel verlieren kann." In Berlin folgt nun der erste Teil der Kür Richtung oberes Tabellen-Drittel, nachdem die Pflicht gegen den Abstieg souverän absolviert wurde.

Nach dem Highlight mit Tunesien: Pause für Skhiri?

Mit Tunesien für die WM qualifiziert: Kölns Ellyes Skhiri (li.) picture alliance / AA

Unklar ist noch, wer am Freitag in der Startformation aufläuft. Nach überstandener Verletzung und erfolgreicher WM-Qualifikation mit Tunesien (1:0, 0:0 gegen Mali) könnte Ellyes Skhiri eine Pause erhalten, für ihn dürfte Dejan Ljubicic auf die Doppelsechs neben Salih Özcan rücken, dessen Debüt für die Türkei mit einer 2:3-Niederlage gegen Italien endete und für ihn rund eine halbe Stunde dauerte.

Zu rechnen ist mit einer Spitze, die Modeste heißen wird, dahinter dürfte eine offensive Dreierkette mit Kainz, Uth und Thielmann Druck machen und die Anlauf-Arbeit erledigen.