Für Balanta passt Reis direkt das System an

Gelb nach nicht einmal sechs Minuten, als Sechser eine Kante: Eder Balanta fiel auf bei seinem Debüt für Schalke 04, nicht nur, weil sein Trainer Thomas Reis direkt das Wagnis einer leichten Systemanpassung eingegangen war.

Keine zwei Minuten waren gespielt, da dürfte Christoph Kramer bereits das Gefühl verspürt haben, gegen eine Wand zu laufen. Der Gladbacher fiel nach einer Kollision an der Seitenlinie zu Boden, fasste sich ins Gesicht. Der Weltmeister verzierte seinen Auftritt zwar mit viel Theatralik, die Szene zu Beginn des Westduells zwischen der Borussia und Schalke 04 hatte gleichzeitig jedoch Symbolkraft: An Eder Balanta kommt so schnell keiner vorbei.

Schalkes neue Mittelfeld-Kante kann aber auch regelwidrig. Nach nicht einmal sechs Minuten fuhr er in der Feldmitte den Ellenbogen gegen den schnelleren Jonas Hofmann aus, für diesen Check gab es zurecht Gelb von Schiedsrichter Deniz Aytekin. Unglücklich aus Sicht Balantas, der somit schon früh auf der Hut sein musste, bei seiner Premiere für Schalke nicht gleich vom Platz zu fliegen. Was nicht unwahrscheinlich ist bei seiner Spielweise. Der allgemeine Eindruck ist, dass es für Balanta nicht bei der einen Gelben Karte aus dem Spiel in Gladbach bleiben wird.

Der von Club Brügge ausgeliehene defensive Mittelfeldspieler muss bei seinen Pässen noch ein Gefühl für Geschwindigkeit und Ziel des Balles entwickeln, aber natürlich kann beim ersten Auftritt nicht gleich alles reibungslos funktionieren. Zumal sich die gesamte Mannschaft erst noch an Neuerungen in Zusammenhang mit Balanta gewöhnen muss.

Sonderrolle für den Neuzugang - Kral gefällt

Trainer Thomas Reis hatte sich nicht nur dazu entschieden, Balanta nur wenige Tage nach seiner Verpflichtung direkt von Anfang an zu bringen, sondern für den Zugang zudem auch das System leicht anzupassen. Balanta agierte als alleiniger Sechser. Zu diesem Zeitpunkt sicher ein Wagnis, aber es ging gut, auch weil das vor Balanta agierende Duo Alex Kral/Tom Krauß seine Aufgaben aufmerksam erledigte.

Vor allem Kral hat mitentscheidend dazu beigetragen, dass beim 0:0 gegen Gladbach gute Impulse aus der Zentrale kamen. Der Tscheche stand erstmals seit seinen langwierigen Rückenproblemen wieder in der Startelf und untermauerte direkt, wie wichtig seine Fähigkeiten für die Mannschaft sind - Balleroberung, Antizipation, Übersicht, Zweikampfstärke.

Reis entschied sich für Kral in der Startelf und nicht für Rodrigo Zalazar, obwohl dieser bei seinem Comeback gegen Köln nach seiner Einwechslung viel Schwung ins Spiel gebracht hatte. Dem Trainer war es mit Blick auf die langen Ausfallzeiten der beiden Schlüsselspieler noch etwas zu früh, beiden gleichzeitig gegen die Borussia das Vertrauen zu schenken. Schon gegen Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) jedoch könnten sowohl Kral als auch Zalazar zur Anfangsformation gehören. Dies war zuletzt Ende August beim 1:6 gegen Union Berlin der Fall.