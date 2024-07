Für 31,9 Millionen Euro: OL holt auch Ex-Mainzer Niakhaté

Olympique Lyon "pflegt" seine Beziehung zu Nottingham Forest dieser Tage besonders intensiv: Nach Orel Mangala verpflichten die Franzosen auch Moussa Niakhaté - für 31,9 Millionen Euro.

Anfang der Woche staunten die Fans nicht schlecht, als OL die Festverpflichtung von Orel Mangala öffentlich machte. Zu den 11,7 Millionen Euro an Leihgebühr kamen 23,4 Millionen Euro als Kaufsumme dazu, um den ehemaligen Stuttgarter endgültig von Nottingham Forest loszueisen.

Einen noch höheren Betrag legte Lyon schließlich am Donnerstag auf den Tisch, um den senegalesischen Verteidiger Moussa Niakhaté - ebenfalls bei Nottingham Forest unter Vertrag - in die Ligue 1 zu lotsen. Wie OL auf seiner Website mitteilte, zahlt der Klub satte 31,9 Millionen Euro, um künftig auf die Dienste des ehemaligen Mainzers setzen zu können. Wie Mangala erhält Niakhaté einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2028.

Dass Lyon in der Defensive würde nachlegen müssen, macht ein Blick auf die Statistik der vergangenen Saison deutlich: In der höchsten französischen Liga kassierten mit dem Letzten Clermont Foot (60), dem Vorletzten Lorient (66) und dem Drittletzten Metz (58) nur drei Teams mehr Gegentor als OL (55), das die Saison auf Rang sechs beschloss.

Niakhaté ist für Nottingham ein gutes Geschäft: Im Juli 2022 hatte Forest insgesamt zehn Millionen Euro Sockelablöse, zu denen noch fünf Millionen Euro an Boni kommen konnten, an den 1. FSV Manz 05 gezahlt, um den Linksfuß zu verpflichten. Nun wurde diese Summe verdreifacht.

Kein unbekanntes Terrain

Frankreich ist derweil kein unbekanntes Terrain für Niakhaté, der in Lille ausgebildet wurde und bis zum Sommer 2018 verschiedene Stationen im deutschen Nachbarland durchlief. Erstmals im Ausland war Niakhaté anschließend in Mainz aktiv, für das er in vier Jahren insgesamt 128 Bundesliga-Partien absolvierte und dabei neun Tore schoss.

Es folgte der Schritt in die Premier League, in der er auch wegen einer schweren Oberschenkelverletzung in zwei Jahren "nur" auf 35 Einsätze (ein Tor) kam. Nun also wartet nach Metz die zweite Station in der Ligue 1, bei OL wird Niakhaté der sechste senegalesische Nationalspieler der Klubgeschichte.