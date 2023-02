Für 217.473,95 Euro: Braunschweig spielt bis 2025 im Eintracht-Stadion

Auch in den nächsten zweieinhalb Jahren wird Braunschweig seine Heimspiele im Eintracht-Stadion austragen. 2773 Menschen haben sich mit finanziellen Mitteln dafür eingesetzt, dass die Spielstätte an der Hamburger Straße auch in Zukunft ihren bisherigen Namen trägt. Der Erlös der Crowdfunding-Kampagne: 217.473,95 Euro.

Jan-Hendrik Marx tritt eine Ecke im Eintracht-Stadion - und das wird auch bis 2025 so heißen. Getty Images