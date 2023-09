Für 13,5 Millionen Euro: Wolfsburg verpflichtet Casteels-Nachfolger Grabara

Der VfL Wolfsburg hat seine zukünftige Nummer eins gefunden. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wechselt Kamil Grabara vom FC Kopenhagen zu den Wölfen - ob erst im Sommer 2024 oder bereits im Januar, ist allerdings noch offen.

Wird ab der kommenden Saison die neue Nummer eins in Wolfsburg: Kamil Grabara. IMAGO/Gonzales Photo

Als am vergangenen Wochenende Koen Casteels seinen Abschied aus Wolfsburg im kommenden Sommer ankündigte, kam das für die VfL-Verantwortlichen nicht überraschend. Längst hatten sie einen potenziellen Nachfolger im Visier, dessen Transfer nun offiziell ist: Kamil Grabara wechselt im kommenden Jahr vom FC Kopenhagen in die Bundesliga.

Wie zunächst die Dänen in einer Börsenmitteilung bekanntgaben, haben sich die beiden Vereine auf einen Transfer geeinigt. Die Ablösesumme für den 24 Jahre alten Torhüter, der beim FCK noch bis 2026 unter Vertrag steht, beträgt rund 13,5 Millionen Euro.

Der VfL stellte Grabara kurz darauf offiziell als ersten Neuzugang für die Saison 2024/25 vor. Der Wechsel wird spätestens zum 1. Juli 2024 wirksam - die Wölfe haben laut der Börsenmitteilung der Dänen jedoch auch die Option, den Transfer bereits im Januar 2024 abzuschließen.

Grabara eine "qualitativ hochwertige Lösung"

"Wir sind überzeugt, mit Kamil Grabara eine qualitativ hochwertige Lösung für den bevorstehenden Wechsel von Koen Casteels gefunden zu haben, und sind sehr glücklich darüber, dass wir uns frühzeitig mit dem Spieler und dem Klub einigen konnten", wird VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz auf der Vereinswebsite zitiert.

Schindzielorz weiter: "Kamil hatte in den letzten beiden Jahren großen Anteil an den Erfolgen des FC Kopenhagen und hat auch auf internationaler Bühne starke Leistungen gezeigt. Wir hoffen, dass er seine gute Entwicklung auch in dieser Saison fortsetzt, und freuen uns, dass er ab der kommenden Saison dann ein Teil unserer Mannschaft ist."

Der beim FC Liverpool ausgebildete Pole hütet seit 2021 das Tor des dänischen Meisters und bringt auch Champions-League-Erfahrung mit nach Wolfsburg. In der aktuellen Spielzeit blieb er in drei der sechs Quali-Spielen zur Champions League ohne Gegentor, insgesamt hielt er in 88 Spielen für Kopenhagen 40-mal die Null.