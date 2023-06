Für 103 Millionen Euro: Bellingham wechselt vom BVB zu Real Madrid

Via Ad-hoc-Mitteilung hat Borussia Dortmund den bevorstehenden Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid bestätigt. Der BVB wird mit einer satten Ablösesumme entschädigt.

Verlässt den BVB in Richtung Spanien: Jude Bellingham. IMAGO/osnapix

Nach monatelangen Spekulationen ist der Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid nahezu perfekt. Am Mittwochnachmittag informierte Borussia Dortmund seine Aktionäre via Ad-hoc-Meldung darüber, dass sich alle Parteien auf den Wechsel verständigt hätten und dieser bevorstehe. Lediglich "die vertraglichen Details sind nun noch abzustimmen und zu dokumentieren".

Für Bellingham, dessen Vertrag noch bis 2025 gültig war, erhält der BVB nach eigenen Angaben eine fixe Ablösesumme in Höhe von 103 Millionen Euro, die über Boni noch weiter anwachsen kann. Demnach können noch maximal rund 30 Prozent hinzukommen, also etwa 34 Millionen Euro - abhängig von Reals Erfolgen und Bellinghams Leistungen "im Zeitraum der nächsten sechs Saisons". Damit dürfte auch klar sein, dass Bellingham bei Real bis 2029 unterschreibt.

Der BVB musste sich schon seit Monaten darauf einstellen, wie schon regelmäßig in den zurückliegenden Jahren, mit Bellingham einen Leistungsträger vorzeitig zu verlieren, hatte die Hoffnung aber bis zuletzt nicht aufgegeben, den 19 Jahre jungen Mittelfeldspieler doch noch zu einem Verbleib bewegen zu können.

Bellingham, inzwischen 24-maliger englischer Nationalspieler, war im Sommer 2020 für 25 Millionen Euro von Birmingham City gekommen, hatte sich frühzeitig durchgesetzt und sich Schritt für Schritt zu einem Topspieler der Bundesliga entwickelt. Im BVB-Trikot wurde er 2021 DFB-Pokal-Sieger, musste aber den Traum platzen lassen, sich nun mit dem Meistertitel zu verabschieden.

Nachdem lange ein Wechsel zurück nach England als wahrscheinlichste Variante galt, hatte sich in den vergangenen Wochen Real Madrid als klarer Favorit herauskristallisiert. Dort schreitet mit der bevorstehenden Verpflichtung die Verjüngung des Mittelfelds weiter voran.

BVB reinvestiert nur einen Teil der Bellingham-Millionen in Neuzugänge

Der BVB erwartet der Ad-Hoc-Mitteilung zufolge durch die dreistellige Millionensumme für Bellingham einen positiven "Mindesteffekt" auf die Finanzzahlen des Geschäftsjahrs 2023/24 in der Größenordnung von 77 Millionen Euro. Auch Bellinghams Ex-Klub Birmingham muss prozentual an der Ablösesumme beteiligt werden. Der englische Zweitligist erhält eine Summe im mittleren einstelligen Millionenbereich.

Beim BVB, der in dieser Woche mit Linksverteidiger Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach den ersten Sommerneuzugang bekanntgegeben hatte, wird nur einen Teil der Bellingham-Millionen auf dem Transfermarkt reinvestieren. Lediglich gut zwei Drittel der erzielten Transfererlöse in diesem Sommer, so die internen Planungen des Klubs, stehen für Neuverpflichtungen zur Verfügung.