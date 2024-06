Fünfter Titel der Saison für FC Barcelona

Nächster Titelgewinn für den FC Barcelona. Am Wochenende setzte sich der Ligaprimus aus Spanien erwartungsgemäß bei der Endrunde der Copa del Rey durch.

Die Endrunde in Spanien wird innerhalb von drei Tagen als Final8 absolviert. Barcelona war ebenso schon vorzeitig qualifiziert wie auch Ausrichter Logrono La Rioja. Die anderen sechs Teilnehmer hatten sich zuvor über mehrere Runden qualifiziert.

Barcelona zeigte am Freitagabend dem Ligakonkurrenten Frigorificos Morrazo Cangas mit 42:26 die Grenzen auf. Im Endspiel wartete dann ein Duell mit Vizemeister Bidasoa Irun, der beim 43:28 gegen den Zweitligisten Caserio Ciudad Real keine Mühe hatte.

Gastgeber Logrono, Vierter der Meisterschaft, schaltete hingegen den Ligadritten BM Granollers mit 34:28 aus und traf auf Torrelavega, das sich in einem packenden Duell mit 31:30 gegen Cuenca durchgesetzt hatte.

Torrelavega, nach einer enttäuschenden Spielzeit nur Elfter der Meisterschaft, sollte dann auch am Samstag Nervenstärke beweisen und Logrono La Rioja mit 29:28 bezwingen. Barca hingegen konnte sich nach einer überragenden ersten Halbzeit mit einem 32:28 über Irun für das Endspiel qualifizieren.

Für die Katalanen war es das elfte Endspiel in Serie, Torrelavega hatte mit dem Einzug ins Endspiel schon die Qualifikation für die EHF European League sicher. Das Endspiel war dann eine klare Angelegenheit, mit 36:32 dominierte Barcelona das Endspiel und stemmte zum 28. Mal insgesamt und zum zehnten Mal in Folge den Königspokal in die Höhe.

Nach dem Sieg in der Supercopa de Catalunya, der Supercopa Iberica, der Copa de Espana und der Meisterschaft hat Barcelona nun fünf Titel geholt. Gescheitert war man lediglich bei der Handball-Klub-WM in Saudi-Arabien, als man sich den Füchsen Berlin im Halbfinale mit 34:35 nach Verlängerung geschlagen geben musste und nur Dritter wurde. Der Titel ging im November dann an den SC Magdeburg.