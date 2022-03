Fünfter Sieg in Serie: Alba verdrängt Chemnitz von Rang fünf

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen dominanten 84:58 (45:26)-Auswärtserfolg bei den Jobstairs Gießen 46ers eingefahren. Die Berliner feierten am Sonntag in der BBL ihren fünften Sieg in Serie, wettbewerbsübergreifend ist der amtierende Meister seit zehn Partien ungeschlagen.

Nächster Erfolg: Johannes Thiemann und Alba Berlin haben auch gegen Gießen gewonnen. IMAGO/Michael Schepp