Fünfter Sieg im fünften Spiel: Melsungen festigt Tabellenführung - Remis im Aufsteigerduell

Tabellenführer MT Melsungen hat seinen guten Saisonstart mit dem fünften Sieg im fünften Spiel untermauert - und damit einen Vereinsrekord eingestellt. Eisenach und Balingen-Weilstetten trennten sich unentschieden.

Die MT Melsungen bleibt in der Handball-Bundesliga ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die Nordhessen kamen am Freitagabend beim 35:27 (23:13) gegen den TVB Stuttgart zum fünften Sieg im fünften Spiel und egalisierten mit nunmehr 10:0 Punkten ihren Saison-Startrekord aus der Spielzeit 2015/16.

Vor 3205 Zuschauern in Kassel legten die Hausherren Mitte der ersten Halbzeit mit einem 4:0-Lauf vom 9:7 zum 13:7 den Grundstein für den ungefährdeten Erfolg. Bis zur Pause wurde der Vorsprung sogar auf zehn Tore ausgebaut. Nach dem Wechsel agierte Melsungen nicht mehr so konzentriert, geriet aber nie in Gefahr. Bester Werfer beim Sieger war Ivan Martinovic mit sieben Toren.

Im Aufsteigerduell trennten sich der ThSV Eisenach und HBW Balingen-Weilstetten 28:28 (14:14). Beide Teams haben mit jeweils zwei Siegen, einem Remis sowie zwei Niederlagen einen guten Start in die Saison erwischt.

Neben Melsungen sind nur die Füchse Berlin weiter verlustpunktfrei. Die Hauptstädter können am Sonntag im Heimspiel gegen die mit zwei Siegen und einem Remis gestartete TSV Hannover-Burgdorf (15 Uhr) mit der MT nach Punkten wieder gleichziehen.

MT Melsungen - TVB Stuttgart 35:27 (23:13)

Tore MT Melsungen: Martinovic 7/1, Ignatow 5, E. Jonsson 4, Kühn 4, Arnarsson 3, Moraes Ferreira 3, Balenciaga Azcue 2, Drosten 2/1, Sipos 2, Hörr 1, Kastening 1/1, Kristopans 1

Tore TVB Stuttgart: Hanusz 4/2, Lönn 4, D. Fernandez 3, K. Häfner 3, Maric 2, Nicolaus 2, Pfattheicher 2, Serrano Villalobos 2, Forstbauer 1, M. Häfner 1, Laube 1, Zieker 1

Schiedsrichter: Julian Köppl (Darmstadt)/Denis Regner (Nieder-Olm) Zuschauer: 3205

Strafminuten: 10 / 8 Disqualifikation: - / Lönn (55.)

ThSV Eisenach - HBW Balingen-Weilstetten 28:28 (14:14)

Tore ThSV Eisenach: Zehnder 9/3, Mengon 6, Walz 4, Snajder 3, Donker 1, Ende 1, Heitkamp 1, Kurch 1, Meyer 1, Saul 1

Tore HBW Balingen-Weilstetten: Volz 8/5, Leimeter 4, Prantner 4, Schoch 3, Vistorop 3, Danner 2, Grahovac 2, Ingason 1, Jer. Müller 1

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin)

Zuschauer: 2490

Strafminuten: 12 / 2 Disqualifikation: - / -