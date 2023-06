Fünfter Neuzugang: Lungwitz schließt sich Freiburg II an

Die Zweitvertretung des SC Freiburg begrüßt ihren fünften externen Sommer-Neuzugang. Linksverteidiger Alexander Lungwitz (22) verlässt den FC St. Pauli II und wechselt in den Breisgau.

Nach Franci Bouebari, Fabian Rüdlin, Alessio Besio und Hamadi Al Ghaddioui hat der SC Freiburg seine Drittliga-Mannschaft mit einem weiteren Neuzugang verstärkt. Alexander Lungwitz, der in der abgelaufenen Saison für die zweite Mannschaft des FC St. Pauli die linke defensive Außenbahn beackerte, läuft fortan im Trikot des SCF auf.

Lungwitz hat bereits Drittliga-Erfahrung

In 22 Partien kam Lungwitz in der vergangenen Spielzeit für die Kiezkicker in der Regionalliga Nord zum Einsatz, galt dabei seit seinem Wechsel Mitte Oktober als gesetzter Stammspieler. Fünf Torvorlagen konnte der 22-Jährige in seiner Zeit in Hamburg für sein Team beisteuern, die die Saison im gesicherten Mittelfeld auf Rang sieben beendete.

Für den Defensivmann ist es bereits die fünfte Station im Herrenbereich, nachdem er zuvor für die Zweitvertretung des FC Bayern, die SpVgg Greuther Fürth, die Würzburger Kickers sowie eben bis zuletzt bei der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli aufgelaufen war. In der 3. Liga absolvierte der gebürtige Münchener bis dato insgesamt 36 Spiele - 19 für die Würzburger Kickers, 17 für den FC Bayern II.

Über die Vertragsmodalitäten und die Höhe der Ablösesumme für Lungwitz, der fünfmal das Trikot der deutschen U-17-Nationalmannschaft sowie sechsmal das Dress der U 19 getragen hatte, vereinbarten alle Beteiligten Stillschweigen.