Fünfter Neuzugang fix: Bezjak kommt an den Huthgarten

Die DJK Vilzing hat einen weiteren Transfer unter Dach und Fach gebracht: Mit Außenbahnspieler Luis Bezjak wechselt der fünfte Neuzugang an den Huthgarten. Der 23-Jährige kommt vom SSV Jahn Regensburg II aus der Bayernliga. "Wir freuen uns sehr, dass der Transfer geklappt hat. Wir haben Luis schon seit längerer Zeit immer wieder mal beobachtet und seine Entwicklung verfolgt. Er kann mit Sicherheit noch einige Schritte in seiner Entwicklung gehen, die Anlagen dazu hat er auf jeden Fall, dass er sich bei uns durchsetzen kann", so Abteilungsleiter Roland Dachauer.