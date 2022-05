Fünfter Neuzugang: Demann unterschreibt in Wolfsburg bis 2025

Der Deutsche Frauen-Meister VfL Wolfsburg hat Kristin Demann zur neuen Saison verpflichtet. Der Vertrag der 29-jährigen bei den Bayern wurde vergangene Woche aufgelöst, deshalb kommt die Verteidigerin ablösefrei zu den Wölfinnen.

Der frischgebackene Deutsche Meister kann mit Kristin Demann eine weitere Neuverpflichtung vermelden, die Abwehrspielerin unterschrieb beim VfL einen Vertrag bis Sommer 2025. Demann ist dreifache deutsche Meisterin, zwei Mal mit Turbine Potsdam (2011 und 2012), sowie 2020/21 mit den Frauen des FC Bayern München. Die Verteidigerin, welche es auf 147 Bundesligapartien bringt, ist zudem deutsche Nationalspielerin (20 Länderspiele). In der Rückrunde der abgelaufenen Saison war sie an den 1. FC Köln ausgeliehen.

"Vor mir liegt eine spannende neue Herausforderung bei einem der Top-Teams im europäischen Frauenfußball. Als Teil dieser Mannschaft will ich ab Sommer meinen Teil dazu beitragen, dass wir die angestrebten Ziele erreichen", wird Demann auf der Homepage des VfL Wolfsburg zitiert.

Kellermann: "Wird unserem Kader in jeder Hinsicht guttun"

"Mit Kristin verstärkt uns zur neuen Saison eine Spielerin, die national und international über große Erfahrung verfügt. Mit ihren sportlichen Qualitäten im defensiven Mittelfeld sowie als absolute Teamplayerin wird sie unserem Kader in jeder Hinsicht guttun. Wir sind daher sehr froh, dass sie sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat", so Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen.

Damit hat der diesjährige Champions-League-Halbfinalist bereits den fünften Neuzugang für die kommende Spielzeit unter Dach und Fach gebracht. Bereits zuvor schlossen sich Jule Brand, Merle Frohms, Sarah Agrez und Marina Hegering den Wölfinnen an. Für diese steht nach der gewonnen Deutschen Meisterschaft noch ein weiteres Highlight an: Am 28. Mai (16.45 Uhr) treffen sie in Köln im Pokalfinale auf Turbine Potsdam.