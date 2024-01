Fünfter Neuzugang: Auch Kusic kommt in die Lausitz

Filip Kusic kehrt nach über acht Jahren zum FC Energie Cottbus zurück. Der 27-jährige Innenverteidiger, der zuletzt in Zwickau spielte, war seit Sommer vereinslos. "Filip hat sich seit er hier ist, sehr gut präsentiert und direkt als ein Teil der Mannschaft verstanden, das ist menschlich ein sehr wichtiger Aspekt und er ist ein absoluter Profi. Sportlich hat er Fortschritte gemacht, so dass wir glauben, dass er perspektivisch eine Bereicherung sein kann. Er wird in jedem Fall noch Zeit brauchen, aber das wissen beide Seiten und das Arrangement stellt weder für uns noch für ihn ein Risiko dar“, so FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz.