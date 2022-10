Fünfte Spielzeit: Selimbegovic bleibt dem Jahn erhalten

Mersad Selimbegovic wird auch 2023/24 Cheftrainer des SSV Jahn Regensburg sein. Der Vertrag des 40-jährigen Fußballlehrers hat sich automatisch um eine weitere Spielzeit verlängert.

Seit Sommer 2019 steht Mersad Selimbegovic auf der Kommandobrücke bei Jahn Regensburg. Damals hatte er die Nachfolge von Achim Beierlorzer als Cheftrainer angetreten. Nun hat sich sein Kontrakt automatisch verlängert, wie die Oberpfälzer mitteilten. Er geht also 2023/24 in seine fünfte Saison als Chefcoach.

Selimbegovic ist seit 2006 ununterbrochen für den Jahn tätig: Bis 2012 war er Spieler, dann arbeitete er als Trainer im Nachwuchsbereich und wurde 2017 nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Co-Trainer von Beierlorzer bei den Jahn-Profis.

"Mersad steht für all das, was den SSV Jahn auszeichnet und stark macht, angefangen von unseren Werten bis hin zu unserer Spielidee. Neben seinen hervorragenden fachlichen, methodischen und menschlichen Fähigkeiten hat Mersad in den vergangenen Monaten das Jahn-Jahresmotto 'Vereint vorangehen' mit enormem persönlichem Engagement vorgelebt und damit auf sowie neben dem Platz entscheidende Impulse gesetzt", wird der kaufmännische Geschäftsführer Philipp Hausner, der aktuell interimsweise auch für die sportlichen Entscheidungen verantwortlich ist, auf der Vereinswebsite zitiert. "Ich freue mich darüber, dass Mersad auch in der kommenden Saison unser Chef-Trainer sein wird."

Selimbegovic: "Das macht mich sehr stolz"

"Wenn ich mir vor Augen führe, was in den vergangenen Jahren beim SSV Jahn entstanden ist, dann macht mich das sehr stolz. Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen, ist jeden Tag Antrieb für mich, mein Bestes für den SSV Jahn zu geben", sagt Selimbegovic. "Der Klub hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und es freut mich, dass wir auch zukünftig gemeinsam an den nächsten Schritten in unterschiedlichen Bereichen arbeiten können."

Nach dem jüngsten 2:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen steht der Jahn derzeit auf Tabellenplatz 9. Am Samstag empfangen die Oberpfälzer Hansa Rostock (13 Uhr, LIVE! bei kicker).