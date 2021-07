Fünfte große Liga: Hertha verpflichtet Jovetic

Hertha BSC hat Stevan Jovetic verpflichtet. Der Angreifer komplettiert damit seine "Sammlung" der europäischen Top-Ligen.

Der Hauptstadtklub machte den Transfer des 31-Jährigen am Dienstagvormittag offiziell. Jovetic wechselt ablösefrei nach Berlin, nachdem sein Vertrag bei der AS Monaco am 30. Juni ausgelaufen war. Seitdem war der Stürmer vereinslos. Bei Hertha BSC hat Jovetic nun einen Vertrag bis 2023 plus Option unterschrieben.

"Mit Stevan bekommen wir einen klassischen Zentrumsspieler für die Offensive, der viel Erfahrung aus den Topligen in Europa mitbringt", wird Sportvorstand Fredi Bobic in der Vereinsmitteilung zitiert.

Inter, ManCity, Sevilla, Monaco - und 61 Länderspiele

In der Tat hat Jovetic mit seinem Engagement in der Bundesliga nun seine "Sammlung" der fünf europäischen Top-Ligen komplettiert: Zuvor spielte er bereits in der Serie A (AC Florenz, Inter Mailand), der Premier League (Manchester City), La Liga (FC Sevilla) und zuletzt in der Ligue 1 (AS Monaco). Im Fürstentum erzielte er in der abgelaufenen Saison sechs Tore in 29 Ligaspielen. In 61 Länderspielen für Montenegro kommt Jovetic auf 31 Tore, in der abgelaufenen Saison der UEFA Nations League wurde er Torschützenkönig.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen von Hertha BSC, allen voran Fredi Bobic, und war von der ersten Minute an heiß auf das Engagement in Berlin", lässt sich der Sturm-Routinier nun zitieren. "Ich freue mich jetzt sehr auf den Verein, die Stadt, meine neuen Jungs im Team und auf die Bundesliga."

Jovetic ist bereits im Trainingslager der Berliner in Leogang (Salzburger Land) angekommen und stand auch gleich bei der Vormittagseinheit mit seinen neuen Kollegen auf dem Platz.