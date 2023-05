Fünfte Gelbe: Saisonfinale ohne Terodde und Jenz

Der eine kassierte seine fünfte Gelbe Karte der Saison wegen Meckerns, der andere nach einer Rudelbildung: Stürmer Simon Terodde und Innenverteidiger Moritz Jenz werden Schalke 04 im knisternden Saisonfinale bei RB Leipzig fehlen.

Auf die gesperrten Simon Terodde (l.) und Moritz Jenz muss Schalke 04 in Leipzig verzichten.

Mindestens einen Punkt werden die Schalker am Samstag in Leipzig brauchen, und selbst dann wäre ihnen der Relegationsrang nur bei einer gleichzeitigen Niederlage des VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen sicher. Bei einem Sieg wäre auch der direkte Klassenerhalt noch möglich, das aber nur durch doppelte Schützenhilfe der Leverkusener sowie der TSG Hoffenheim, die in Stuttgart spielt.

Nachdem Marius Bülter Schalkes Heimspiel gegen die Eintracht wegen einer Gelbsperre verpasst hatte, werden in Leipzig nun Simon Terodde und Moritz Jenz zum Zuschauen verdammt sein. Der Stürmer und der Abwehrspieler wurden gegen Frankfurt (2:2) jeweils verwarnt. Der eine wegen Meckerns, der andere nach einer Rudelbildung.

Für den Geschmack des Schiedsrichters Daniel Schlager übertrieb es Terodde in der ersten Hälfte mit seinen Beschwerden. Nach 40 Minuten wurde es dem Schiedsrichter zu bunt - Terodde sah Gelb. Bei seinem anschließenden Wutausbruch hatte Terodde Glück, dass Schlager nicht Gelb-Rot zückte und den Frust des Schalkers nicht persönlich nahm.

"Ich weiß nicht, was Simon genau gesagt hat", erklärte Schalkes Trainer Thomas Reis später. "Mir fällt es schwer, die Szene zu bewerten. Fakt ist, dass er Kapitän ist und in solch einer Situation mehr sagen darf als andere auf dem Feld." Die Binde am Arm schützte Terodde nicht vor dem Karton.

Terodde würde nur in der Relegation nochmals für Schalke spielen

Sollte die Relegation ohne Schalke 04 stattfinden, war die Partie gegen Frankfurt Teroddes letztes Spiel für die Königsblauen, die er im Vorjahr mit 30 Treffern zurück ins Oberhaus geschossen hatte. Gegen die Eintracht hatte er bereits nach 48 Sekunden seinen fünften Saisontreffer erzielt und damit Schalkes erstes Erstligator in der ersten Minute seit Eric Maxim Choupo-Moting im Dezember 2014 gegen den VfB Stuttgart.

Die Mannschaft wirkte nach dem Unentschieden gegen Frankfurt geknickt, beim Blick nach vorn setzte sich aber Angriffslust durch. "Wir arbeiten die Woche jetzt noch einmal hart und gewinnen dann in Leipzig", kündigte Sebastian Polter an. Der Stürmer hatte seiner Mannschaft mit einem späten Jokertor zumindest einen Punkt gerettet, durch Teroddes Sperre könnte Polter erstmals seit seiner Kreuzbandverletzung in der Startelf stehen.

Verzichten muss Reis in Leipzig auch auf Jenz. Der Innenverteidiger sah nach einer Rudelbildung Gelb. "Das", sagte Reis, "sollte eigentlich nicht passieren, aber daran sieht man, wie viel Emotionen im Spiel sind." Der Trainer wurde im Verlauf der Partie selbst verwarnt, ebenso wie Gerald Asamoah, Leiter der Lizenzspielerabteilung.