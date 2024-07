Fünfsatz-Thriller: Medvedev beendet Sinners Wimbledon-Traum

Jannik Sinner gegen Daniil Medvedev - ein Match, das Tennis-Liebhabern schon im Vorfeld des Viertelfinals das Wasser im Munde zusammenlaufen hatte lassen. Und es wurde dann auch der erwartete Leckerbissen, den Medvedev in fünf Sätzen mit 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 für sich entschied.

Siegte in fünf dramatischen Sätzen: Daniil Medvedev. AFP via Getty Images

Gleich im ersten Satz zeigten Medvedev und Sinner, dass sie sich etwas vorgenommen hatten. Beide zeigten sich souverän bei eigenem Aufschlag und das Publikum kam in den Genuss eines ausgeglichenen ersten Satzes, in dem es zwar keinen Breakball gab, dafür aber einen Tiebreak - diesen gewann der Weltranglistenerste aus Italien, weil Medvedev den Durchgang mit einem Doppelfehler hergab.

Der 22 Jahre alte Sinner schien auf Kurs, seinen zehnten Sieg auf Rasen in Serie einzufahren, die Rechnung hatte er aber ohne den Russen gemacht. Medvedev profitierte in Satz zwei auch davon, dass Sinner urplötzlich schwächelte. Der Italiener schien von der Rolle, traf nur 50 Prozent seiner ersten Aufschläge und leistete sich zudem 14 unerzwungene Fehler. Dagegen spielte der 28-Jährige Moskauer stabil und glich mit 6:4 nach Sätzen aus.

Durchgang drei war dann wieder völlig ausgeglichen, jedoch ging es nicht ohne Drama. Sinner nahm früh ein Medical Timeout, hatte offenbar mit Kreislaufproblemen zu kämpfen - und sah sich im weiteren Verlauf mit dem nächsten Satzverlust konfrontiert. Medvedev spielte zwar in dieser Phase alles andere als souverän, servierte phasenweise katastrophal, war aber im Tiebrak voll da.

Verkehrte Welt in Satz vier

Verkehrte Welt dann in Satz vier. Auf einmal zündete der Italiener den Turbo, nach frühem Break gewann er in diesem Durchgang doppelt so viele Punkte wie Medvedev (25:12), der völlig neben der Spur war und schlussendlich in den entscheidenden fünften Satz musste.

Dieser bedeutete zugleich einen neuen Rekord. Es war schon das 36. Match im diesjährigen Wimbledon-Turnier, das über fünf Sätze ging - damit wurden die bisherigen Bestmarken von den US Open 1983 und den Australien Open 2024 übertroffen.

In diesem schlug das Pendel wieder in Richtung des Russen aus. Medvedev glückte das frühe Break zum 3:1, das ihm letzten Endes reichte, um sich mit 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6 und 6:3 durchtzsetzen. Der 28-Jährige glich damit seine Bilanz gegen Sinner auf sechs Siege und sechs Niederlagen aus - und wartet nun auf seinen Halbfinalgegner. Dieser wird zwischen Tommy Paul (USA) und Carlos Alcaraz (Spanien) ermittelt.