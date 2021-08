Fünfmal Premier League: Die TuS Dassendorf greift mit Lennard Sowah erneut ins obere Regal

Die TuS Dassendorf hat erneut einen spektakulären Transfer unter Dach und Fach gebracht: Der fünfmalige Premier-League-Verteidiger Lennard Sowah, der einst beim Hamburger SV als hoffnungsvolles Talent galt, wird ab sofort neben Martin Harnik, Zhi-Gin Lam und Co. für den Oberligisten auflaufen.

Lennard Sowah hat bei der TuS Dassendorf einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Ein abermaliger Transfer-Coup, nachdem unter anderem schon die Ex-Profis Martin Harnik, Maximilian Ahlschwede und Zhi-Gin Lam den Weg zum Oberligisten gefunden haben.

Sowah, der bald 29 Jahre alt wird, feierte 2009/10 sein Premier-League-Debüt für den FC Portsmouth und kam in der englischen Eliteklasse insgesamt fünfmal zum Einsatz. Ausgebildet wurde der in Hamburg geborene Linksfuß auch beim FC St. Pauli und dem FC Arsenal.

Ab Juli 2010 war Sowah zurück in Deutschland, beim Hamburger SV traute man ihm eine große Karriere zu. Indiz: Investor Klaus-Michael Kühne sicherte sich seinerzeit die Transferrechte. Doch aus großen Transfergewinnen wurde nichts, beim HSV kam Sowah ausschließlich in der Regionalliga-Reserve zum Einsatz. Danach suchte er sein Glück abermals im Ausland und absolvierte in Polen (KS Cracovia), Dänemark (FC Vestsjaelland) und Schottland (Heart of Midlothian und Hamilton Academical) einige Erstliga-Spiele. Bei seinem halbjährigen Aufenthalt beim FC Millwall im ersten Halbjahr 2012 blieb Sowah hingegen ohne Einsatz.

Jetzt beginnt für den fünfmaligen deutschen U-Nationalspieler das Kapitel in Dassendorf. Dort hat er schon mittrainiert und stand bei Testspielen bereits auf dem Rasen. Sowah ist also schon bestens integriert. Sein neuer Trainer Jean-Pierre Richter sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit 'Lenny' einen herausragenden Menschen und Fußballer für uns gewinnen konnten. Er hat eine super Karriere im Fußball vorzuweisen und wird uns nun bei der TuS Dassendorf gezielt durch seine Qualitäten verstärken. Dass es mit uns passt, konnten wir bereits im letzten Sommer sowie Herbst schon austesten. Wir werden viel Freude an und mit ihm haben."