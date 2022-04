Fünfjahreswertung: Bundesliga toppt Vorjahr und holt weiter auf

RB Leipzig und Eintracht Frankfurt haben der Bundesliga mit ihren Siegen in den Europa-League-Halbfinalhinspielen weitere Punkte für die Fünfjahreswertung beschert.

Ein Bundesliga-internes Europa-League-Finale ist weiter drin: RB Leipzig und Eintracht Frankfurt jubelten am Donnerstagabend in den Halbfinalhinspielen. imago images (2)

0,571 Zähler brachten die Siege der Leipziger (1:0 gegen die Glasgow Rangers) und Frankfurter (2:1 bei West Ham United) für das UEFA-Ranking, das über die Verteilung der Europapokalplätze entscheidet. Mit insgesamt 15,642 Punkten toppt die Bundesliga ihr Endergebnis aus dem Vorjahr (15,213) schon jetzt.

Während England an der Spitze mit 0,714 Punkten in dieser Woche weiter davonzog und sogar schon die 20-Punkte-Marke knackte, punkteten Spanien und Italien schlechter als Deutschland.

Die zweitplatzierte La Liga ging durch die Niederlagen von Real Madrid und Villarreal in der Champions League sogar gänzlich leer aus, Italien holte durch das 1:1 des letzten verbliebenen Serie-A-Starters AS Rom bei Leicester City in der Europa Conference League lediglich 0,143.

Bundesliga rückt Serie A auf die Pelle - doch das ist gar nicht so entscheidend

Damit verkürzte Deutschland den Rückstand gegenüber Italien um 0,428 Punkte auf 1,548 - was aber aktuell nur bedingt relevant ist: Erstens erhalten die vier bestplatzierten Verbände allesamt die identische Anzahl an Startplätzen für die drei Europapokalwettbewerbe; zweitens zieht die Bundesliga zur neuen Saison ohnehin an der Serie A vorbei, weil die Saison 2017/18 dann aus der Wertung fällt.

In jener Spielzeit hatten die Bundesligisten auf europäischer Bühne nur 9,857 Punkte geholt, die anderen Verbände der Top fünf teils deutlich mehr; Italien etwa 17,333, Spanien gar 19,714.

Insofern hilft ein gutes Abschneiden von Leipzig und Frankfurt der Bundesliga in diesem Jahr vor allem dabei, den Vorsprung vor der fünftplatzierten Ligue 1 weiter auszubauen, die nur noch durch Olympique Marseille in der Europa Conference League vertreten ist (2:3 bei Feyenoord). Der Vorsprung ist mit 14,726 Punkten schon jetzt gewaltig.