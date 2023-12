Dreier-, Vierer- oder Fünferkette: Im modernen Fußball gibt es eine Vielzahl an Spielsystemen. Bei der Fünferkette kann es sich sowohl um eine defensiv als auch offensiv interpretierte Formation für die Abwehr handeln.

Was ist eine Fünferkette?

Eine Fünferkette ist eine defensive Formation, bei der fünf Verteidiger in einer Linie vor dem Torwart positioniert sind. Diese Formation wird oftmals auch als "5-3-2" oder "3-5-2" bezeichnet. Dies hängt davon ab, ob die Verteidiger entweder als Dreier- oder Fünferkette agieren. Bei der defensiven Fünferkette spielen wirklich fünf Verteidiger weitgehend nebeneinander. Bei einem 3-5-2 gibt es zwei Außenverteidiger, die jedoch deutlich höher stehen und sich vermehrt in der Offensive einbringen.

Wichtige Prinzipien in einer Fünferkette

Obwohl sich die Verteidigung nicht grundlegend von der einer Viererkette unterscheidet, gibt es doch einige Differenzen. Die wichtigsten Aspekte bei der Fünferkette sind das Vorwärtsverteidigen der Verteidiger sowie das gegenseitige Durchschieben und Absichern.

Vor- und Nachteile einer Fünferkette

Ein großer Vorteil liegt darin, dass in der letzten Abwehrreihe Überzahl herrscht - unabhängig davon wie viele Stürmer die gegnerische Mannschaft hat. Das Spielen in einer Fünferkette ermöglicht eine starke defensive Stabilität und erschwert es dem Gegner, Tore zu erzielen. Das Verteidigen mit einer Fünferkette bedeutet aber nicht, dass auch tatsächlich immer fünf Spieler auf einer Linie agieren. Vor allem, wenn die Außenverteidiger sehr aggressiv nach vorne verteidigen, verwandelt sich die Fünferkette schnell in eine dynamische Viererkette, bei welcher immer nur ein Außenverteidiger nach vorne rückt und der andere in der Defensive absichert.