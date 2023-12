Fünf Zahlen, die diese Bundesliga-Saison besonders machen

Die Bundesliga befindet sich in ihrer 61. Saison - und selbst innerhalb dieser mittlerweile großen historischen Stichprobe sorgt die aktuelle Spielzeit für Bestmarken. Fünf Zahlen, die nach 16 Spieltagen herausstechen.

480

So viele Tore fielen nach 16 Spieltagen - mehr waren es zuletzt 1985/86, als in diesem Zeitraum sogar 492 Treffer bejubelt wurden. Von allen aktuellen Bundesligaprofis war nur Frankfurts Makoto Hasebe schon geboren, als es letztmals eine derartige Torflut zu diesem Saisonzeitpunkt gab. Zum Hinrundenabschluss liegt sogar die 500er-Marke in greifbarer Nähe, zumal noch die Nachholpartie der Bayern gegen Union aussteht. Die absolute Bestmarke der Bundesliga-Historie ist allerdings nicht zu erreichen: 1984/85 bescherte die Bundesliga dem Publikum in der ersten Saisonhälfte 569 Treffer.

185

So viele verschiedene Torschützen haben die 480 Tore erzielt - das ist neuer Rekord nach 16 Spieltagen. Den allerdings stellte die aktuelle Saison erst auf den letzten Drücker auf, denn bis zur Nachspielzeit der Partie Frankfurt gegen Mönchengladbach kurz vor Weihnachten lag die aktuelle Spielzeit noch einen Treffer hinter den Saisons 2018/19 und 2022/23 Dann feierten sowohl Aurelio Buta als auch Robin Koch noch ihre Torpremiere und sorgten für die neue Bestmarke. Die meisten unterschiedlichen Torschützen sind indes für Leipzig gelistet: Gleich 14 RB-Profis waren im ersten Halbjahr als Torschützen erfolgreich.

116

Für so viele Tore waren Spieler verantwortlich, die in dieser Saison neu im Oberhaus dabei sind. Knapp ein Viertel der Tore entfällt damit auf Profis, die bis zu dieser Saison noch kein Bundesliga-Spiel absolviert hatten. In Harry Kane (21 Tore), Lois Openda (11) und Victor Boniface (10) trafen gleich drei Neuzugänge in ihrem ersten Halbjahr schon zweistellig. Klammert man die Premierensaison im Oberhaus aus, sind nur 1965/66 mehr Tore durch Bundesligadebütanten verzeichnet: 128. Die damaligen Aufsteiger FC Bayern (37 Tore durch Neulinge) und Borussia Mönchengladbach (26) leisten einen erheblich Anteil an dieser Bestmarke.

60

So viele Elfmeter gab es bisher schon in dieser Saison - einzig 2020/21 waren es nach 16 Spieltagen genauso viele. Hier kann das Nachholspiel zwischen Bayern und Union also noch für einen alleinigen Rekord der aktuellen Saison sorgen. Den größten Anteil an dieser Bestmarke hat der 1. FC Heidenheim: Bereits zwölf Elfmeter wurden in Spielen mit Beteiligung des Aufsteigers gepfiffen. Mehr Strafstöße nach 16 Spieltagen wurden nur 1971/72 bei Begegnungen von Eintracht Frankfurt (14) und 1965/66 bei Begegnungen von Borussia Mönchengladbach (13) notiert.

15

So viele Eigentore gab es in der laufenden Saison. Das wird nur von der Saison 2001/02 getoppt, als die Spieler in diesem Zeitraum 16 Eigentore verbuchten. Damals standen am Saisonende ganze 32 Eigentore und damit auch die meisten in einer gesamten Bundesliga-Spielzeit. Ein Rekord, der ins Wanken kommen könnte - was diese Saison dann noch ein Stück besonderer machen würde.